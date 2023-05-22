Деликатес на скорую руку: рецепт слоеного салата из крабовых палочек с сыром и яйцом
Салат хорошо подойдет не только для повседневного меню, но и для праздничного стола.
Чтобы разбавить ужин оригинальным блюдом, предлагаем приготовить слоеный салат из крабовых палочек с сыром и яйцом по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Это не займет много времени, а результат порадует вкусом и видом. Такой салат хорошо будет смотреться даже на праздничном столе.
Слоеный салат из крабовых палочек с сыром и яйцом
Ингредиенты:
- сваренные вкрутую куриные яйца – 2 шт;
- плавленый сырок – 100 гр;
- крабовые палочки – 4 шт;
- консервированная кукуруза – 1 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез – 40 гр;
- перец сладкий – 1/4 шт.
Способ приготовления:
Сваренные вкурутую яйца остудить в холодной воде, почистить, натереть на крупной терке вместе с сырком. Добавить немного майонеза, посолить и перемешать.
Перец помыть, очистить от семян, нарезать маленькими кубиками. Крабовые палочки аккуратно развернуть, чтобы получились пласты.
Положить одну развернутую крабовую палочку на тарелку. Смазать сырно-яичной смесью. Таким образом собрать весь салат.
Сверху добавить нарезанный перец и кукурузу.
Ранее Фокус писал, как приготовить торт-закуску из крабовых палочек.