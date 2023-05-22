Делікатес нашвидкуруч: рецепт листкового салату з крабових паличок із сиром і яйцем

Салат добре підійде не лише для повсякденного меню, а й для святкового столу.

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Щоб розбавити вечерю оригінальною стравою, пропонуємо приготувати листковий салат із крабових паличок із сиром і яйцем за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Це не забере багато часу, а результат порадує смаком і виглядом. Такий салат матиме гарний вигляд навіть на святковому столі.

Листковий салат з крабових паличок із сиром і яйцем

Інгредієнти:

зварені круто курячі яйця — 2 шт.;

плавлений сир — 100 г;

крабові палички — 4 шт.;

консервована кукурудза — 1 ст. л.;

сіль, перець — до смаку;

майонез — 40 г;

перець солодкий — 1/4 шт.

Спосіб приготування:

Зварені кукурудзяні яйця остудити в холодній воді, почистити, натерти на великій тертці разом із сирком. Додати трохи майонезу, посолити й перемішати.

Перець помити, очистити від насіння, нарізати маленькими кубиками. Крабові палички акуратно розгорнути, щоб вийшли пласти.

Покласти одну розгорнуту крабову паличку на тарілку. Змастити сирно-яєчною сумішшю. У такий спосіб зібрати весь салат.

Зверху додати нарізаний перець і кукурудзу.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт-закуску з крабових паличок.