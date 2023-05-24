Пирог с мороженым: охладит и насытит любого

Приближается жаркое лето и самое время присмотреть для себя рецепт пирога с мороженым.

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Если вы хотите приготовить что-то вкусное и легкое из мороженого и топпингов, то этот рецепт от Фокуса для вас. Это пирог с мороженым, который состоит из слоев грецкого ореха, шоколадного сиропа, зефира, шоколадного и ванильного мороженого и карамельного сиропа. Вы можете варьировать начинку и количество по своему вкусу.

Пирог с мороженым

Ингредиенты:

1 готовая корзинка из песочного теста;

1 банка шоколадного сиропа;

1 банка зефирного крема;

2 — 3 стакана шоколадного мороженого (ваш любимый бренд);

2 — 3 стакана ванильного мороженого (ваш любимый бренд);

карамельный сироп.

Разогрейте шоколадный сироп немного, чтобы он легко размазывался. Размажьте сироп по дну корзинки из песочного теста и по бокам. Вы можете вынуть мороженое из морозилки, чтобы оно размягчилось, или просто поставить его в микроволновку на 10 — 15 секунд перед использованием.

Размажьте зефирный крем поверх шоколадного сиропа. Так же, как и с шоколадным сиропом, вы можете подогреть его немного для легкости размазывания. Поставьте пирог в морозилку на 15 — 20 минут или до тех пор, пока он не остынет достаточно, чтобы при размазывании мороженого сверху оно не перемещалось.

Размажьте либо ваше шоколадное или ванильное (или любое другое на ваш выбор) мороженое поверх зефирного крема. Используйте остатки шоколадного сиропа/зефирного крема и размажьте поверх мороженого. Снова поставьте пирог в морозилку до тех пор, пока мороженое и начинка не застынут настолько, что при размазывании следующего слоя мороженого оно останется на месте. Заморозьте пирог до тех пор, пока вы не будете готовы подавать его.

Полейте карамельным сиропом каждый кусочек по вашему желанию. Хорошо накройте и положите остатки (если таковые имеются) в морозилку.

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