Пиріг з морозивом: охолодить і наситить будь-кого

Наближається спекотне літо і саме час підібрати собі рецепт пирога з морозивом.

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Якщо ви хочете приготувати щось смачне та легке з морозива та топінгів, то цей рецепт від Фокуса для вас. Це пиріг з морозивом, який складається з шарів волоського горіха, шоколадного сиропу, зефіру, шоколадного та ванільного морозива та карамельного сиропу. Ви можете варіювати начинку та її кількість на свій смак.

Пиріг з морозивом

Інгредієнти:

1 готовий кошик із пісочного тіста;

1 банка шоколадного сиропу;

1 банка зефірного крему;

2 — 3 склянки шоколадного морозива (ваш улюблений бренд);

2 — 3 склянки ванільного морозива (ваш улюблений бренд);

карамельний сироп.

Розігрійте трошки шоколадний сироп, щоб він легко розмазувався. Розмажте сироп на дні та краях кошика з пісочного тіста і з боків. Ви можете вийняти морозиво з морозилки, щоб воно розм'якшилося, або просто поставити його в мікрохвильову піч на 10 — 15 секунд перед використанням.

Розмажте зефірний крем поверх шоколадного сиропу. Так само як і з шоколадним сиропом, ви можете підігріти його трохи для легкого розмазування. Поставте пиріг в морозилку на 15 — 20 хвилин або доти, доки він не охолоне достатньо, щоб при розмазуванні морозива зверху він не переміщався.

Розмажте або ваше шоколадне або ванільне (або будь-яке інше на ваш вибір) морозиво поверх зефірного крему. Використовуйте залишки шоколадного сиропу/зефірного крему та розмажте поверх морозива. Знову поставте пиріг у морозилку доти, поки морозиво та начинка не застигнуть настільки, що при розмазуванні наступного шару морозива вони залишались на місці. Заморозьте пиріг, поки ви не будете готові подавати його.

Полийте карамельним сиропом кожен шматочок на ваше бажання. Добре накрийте і покладіть залишки (якщо є) в морозилку.

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