Яркие жевательные печенья с ромом: настоящее наслаждение

Разве можно отвести глаз от текстуры и красоты этого печенья?

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Если вы хотите приготовить необычные и вкусные печенья к празднику, то эта выпечка с ромом по рецепту Фокуса вам очень понравится. Они хрустящие по краям и мягкие внутри, с легким ароматом рома, который не дает ощущения спирта. Эти печенья отличаются от обычных десертов тем, что они посыпаны цветным сахаром, который придает им праздничный вид. Это простой и быстрый рецепт, который порадует вас и ваших близких.

Жевательные печенья с ромом

Ингредиенты:

350 г муки;

1/4 чайной ложки (6 г) соды;

1/4 чайной ложки (1 г) разрыхлителя;

1/2 чайной ложки (3 г) соли;

1 стакан (225 г) сливочного масла, размягченного;

1/2 стакана (300 г) белого сахара;

1 большое яйцо;

1/2 чайной ложки (7 мл) ромового экстракта;

цветной сахар для посыпки.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите противни бумагой для выпечки. В небольшой миске смешайте все сухие ингредиенты, кроме сахара. Отложите в сторону. В миксере взбейте вместе масло и сахар до гладкости и пышности. Добавьте яйцо и ромовый экстракт и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте остальные сухие ингредиенты, тщательно перемешивая.

Сформируйте из теста шарики размером с чайную ложку и обваляйте их в цветном сахаре. Выложите на подготовленные противни на расстоянии около 4-5 см друг от друга. Немного приплюсните каждое печенье. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 8-10 минут или до легкого золотистого цвета.

Приятного аппетита!

А еще вы можете попробовать приготовить простой летний десерт с фруктами — клафути.