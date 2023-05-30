Яскраві жувальні печива з ромом: справжня насолода

Хіба можна відвести око від текстури та краси цього печива?

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Якщо ви хочете приготувати незвичайні та смачні печива до свята, то ця випічка з ромом за рецептом Фокусу вам дуже сподобається. Вони хрусткі по краях і м'які всередині, з легким ароматом рому, що не дає відчуття спирту. Ці печива відрізняються від звичайних десертів тим, що вони посипані кольоровим цукром, який надає святкового вигляду. Це простий і швидкий рецепт, який порадує вас та ваших близьких.

Жувальні печива з ромом

Інгредієнти:

350 г борошна;

1/4 чайної ложки (6 г) соди;

1/4 чайної ложки (1 г) розпушувача;

1/2 чайної ложки (3 г) солі;

1 склянка (225 г) вершкового масла, розм'якшеного;

1/2 склянки (300 г) білого цукру;

1 велике яйце;

1/2 чайної ложки (7 мл) ромового екстракту;

кольоровий цукор для посипання.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть листи папером для випікання. У невеликій мисці змішайте всі сухі інгредієнти, окрім цукру. Відкладіть убік. У міксері збийте разом масло та цукор до гладкості та пишності. Додайте яйце та ромовий екстракт і добре перемішайте. Поступово додайте решту сухих інгредієнтів, ретельно перемішуючи.

Сформуйте з тіста кульки розміром із чайну ложку та обваляйте їх у кольоровому цукрі. Викладіть на підготовлені листи на відстані близько 4-5 см один від одного. Трохи приплюсніть кожне печиво. Випікайте в розігрітій духовці 8-10 хвилин або до легкого золотистого кольору.

Смачного!

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