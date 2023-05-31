Сытное блюдо на ужин. Рецепт мясного рулета в итальянском стиле
Такой рулет можно подавать как с зеленым салатом, так и с более сытным гарниром вроде картофельного пюре.
Мясной рулет в итальянском стиле — это аппетитное и сытное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на обычный ужин. Для его приготовления нужен фарш из любого мяса, яйца, сыр, зелень и специи. Фарш раскатывается в тонкий слой, на который выкладываются. Затем фарш сворачивается в рулет и запекается в духовке до золотистой корочки. Готовый рулет нарезается на кусочки и подается со свежими овощами или салатом по желанию.
Это отличное блюдо для тех, кто купил фарш, но передумал готовить котлеты.
Фокус расскажет, как его приготовить.
Мясной рулет в итальянском стиле
Ингредиенты:
- 1 кг фарша мясного (говядина, свинина или курица);
- 2 яйца;
- 100 г твердого сыра;
- 50 г зелени (петрушка, укроп, базилик);
- соль, перец, чеснок по вкусу;
- масло растительное для смазывания формы.
Взбейте яйца вилкой в миске. Натрите сыр на терке. Мелко нарежьте зелень. Смешайте все ингредиенты для начинки в одной посуде.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень или форму для запекания маслом.
Раскатайте фарш в тонкий слой на разделочной доске или столешнице, посыпанной мукой. Посолите и поперчите фарш по вкусу. При желании добавьте измельченный чеснок или другие специи.
Равномерно распределите начинку по всей поверхности фарша, оставляя небольшие края свободными.
Аккуратно сверните фарш в рулет, начиная с одного края. Перенесите рулет на противень или форму для запекания швом вниз. Закрепите рулет зубочистками, чтобы он не развалился при запекании.
Поставьте рулет в духовку и запекайте около 40-50 минут до золотистой корочки.
Выньте рулет из духовки и дайте ему немного остыть. Снимите зубочистки и нарежьте рулет на кусочки толщиной около 1 см.
Подавайте мясной рулет в итальянском стиле со свежими овощами или салатом по желанию.
К такому рулету можно подать вкусный и легкий салат из груши с рукколой.