Сытное блюдо на ужин. Рецепт мясного рулета в итальянском стиле

Такой рулет можно подавать как с зеленым салатом, так и с более сытным гарниром вроде картофельного пюре.

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Мясной рулет в итальянском стиле — это аппетитное и сытное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на обычный ужин. Для его приготовления нужен фарш из любого мяса, яйца, сыр, зелень и специи. Фарш раскатывается в тонкий слой, на который выкладываются. Затем фарш сворачивается в рулет и запекается в духовке до золотистой корочки. Готовый рулет нарезается на кусочки и подается со свежими овощами или салатом по желанию.

Это отличное блюдо для тех, кто купил фарш, но передумал готовить котлеты.

Фокус расскажет, как его приготовить.

Мясной рулет в итальянском стиле

Ингредиенты:

1 кг фарша мясного (говядина, свинина или курица);

2 яйца;

100 г твердого сыра;

50 г зелени (петрушка, укроп, базилик);

соль, перец, чеснок по вкусу;

масло растительное для смазывания формы.

Взбейте яйца вилкой в миске. Натрите сыр на терке. Мелко нарежьте зелень. Смешайте все ингредиенты для начинки в одной посуде.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень или форму для запекания маслом.

Раскатайте фарш в тонкий слой на разделочной доске или столешнице, посыпанной мукой. Посолите и поперчите фарш по вкусу. При желании добавьте измельченный чеснок или другие специи.

Равномерно распределите начинку по всей поверхности фарша, оставляя небольшие края свободными.

Аккуратно сверните фарш в рулет, начиная с одного края. Перенесите рулет на противень или форму для запекания швом вниз. Закрепите рулет зубочистками, чтобы он не развалился при запекании.

Поставьте рулет в духовку и запекайте около 40-50 минут до золотистой корочки.

Выньте рулет из духовки и дайте ему немного остыть. Снимите зубочистки и нарежьте рулет на кусочки толщиной около 1 см.

Подавайте мясной рулет в итальянском стиле со свежими овощами или салатом по желанию.

К такому рулету можно подать вкусный и легкий салат из груши с рукколой.