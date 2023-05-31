Ситна страва на вечерю. Рецепт м'ясного рулету в італійському стилі

Такий рулет можна подавати як із зеленим салатом, так і з більш ситним гарніром на кшталт картопляного пюре.

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М'ясний рулет в італійському стилі — це апетитна і ситна страва, яку можна подавати як на святковий стіл, так і на звичайну вечерю. Для його приготування потрібен фарш із будь-якого м'яса, яйця, сир, зелень та спеції. Фарш розкочується в тонкий шар, який викладаються. Потім фарш згортається в рулет і запікається в духовці до золотистої скоринки. Готовий рулет нарізається на шматочки та подається зі свіжими овочами чи салатом за бажанням.

Це чудова страва для тих, хто купив фарш, але передумав готувати котлети.

Фокус розкаже, як його приготувати.

М'ясний рулет в італійському стилі

Інгредієнти:

1 кг фаршу м'ясного (яловичина, свинина чи курка);

2 яйця;

100 г твердого сиру;

50 г зелені (петрушка, кріп, базилік);

сіль, перець, часник до смаку;

олія для змащування форми.

Збийте яйця виделкою у мисці. Натріть сир на тертці. Дрібно наріжте зелень. Змішайте всі інгредієнти для начинки в одному посуді.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть лист або форму для запікання олією.

Розкачайте фарш у тонкий шар на обробній дошці або стільниці, посипаній борошном. Посоліть і поперчіть фарш до смаку. За бажання додайте подрібнений часник або інші спеції.

Поступово розподіліть начинку по всій поверхні фаршу, залишаючи невеликі краї вільними.

Акуратно поверніть фарш у рулет, починаючи з одного краю. Перенесіть рулет на лист або форму для запікання швом вниз. Закріпіть рулет зубочистками, щоб він не розвалився під час запікання.

Поставте рулет у духовку і запікайте близько 40-50 хвилин|мінути| до золотистої скоринки.

Вийміть рулет із духовки та дайте йому трохи охолонути. Зніміть зубочистки та наріжте рулет на шматочки завтовшки близько 1 см.

Подавайте м'ясний рулет в італійському стилі зі свіжими овочами чи салатом за бажанням.

До такого рулету можна подати смачний і легкий салат із груші з руколою.