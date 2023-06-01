Тосты с медом и черникой: приготовление займет всего 5 минут
Утром вся семья очень спешит, поэтому важно подзарядить своих близких чем-то сладеньким и сделать это очень быстро.
Тосты с медом и черникой по рецепту Фокуса можно приготовить всего за 5 минут из того, что есть у вас на кухне. Даже тесто не понадобится – возьмите просто вкусный хлеб или багет. Внутри хрустящего тоста, по нашему рецепту, скрывается нежная начинка из творожного сыра, меда и свежей черники.
Тосты с медом и черникой
Ингредиенты:
- 8 кусочков хлеба для тостов (или кусочков багета);
- 1/4 чашки (60 г) творожного сыра;
- 2 столовые ложки (30 мл) меда;
- 1/4 чашки (40 г) свежей черники;
- 2 яйца;
- 1/4 чашки (60 мл) молока;
- 1/4 чайной ложки (1 г) корицы;
- 1/4 чайной ложки (1 г) ванильного экстракта;
- щепотка соли;
- 2 столовые ложки (30 г) сливочного масла;
- мед или кленовый сироп.
В небольшой миске смешайте творожный сыр и мед до однородности. Разложите хлеб на четыре пары кусочков. На один кусочек из каждой пары нанесите по столовой ложке сырно-медовой смеси. Посыпьте сверху черникой и прикройте вторым кусочком хлеба, образуя бутерброд.
В другой миске взбейте яйца с молоком, корицей, ванилью и солью вилкой или венчиком. Погрузите каждый бутерброд в яичную смесь, обмакивая его со всех сторон.
Разогрейте большую сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло. Обжаривайте бутерброды по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми.
Подавайте горячими с дополнительным медом или кленовым сиропом по желанию. Приятного аппетита!
А еще вы можете попробовать приготовить шоколадный пирог с бананом: очень простой десерт для тех, кто спешит.