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Еда

Тосты с медом и черникой: приготовление займет всего 5 минут

тосты, выпечка, завтрак, рецепт
Фото: Just a Pinch | Эти тосты можно приготовить всего за несколько минут

Утром вся семья очень спешит, поэтому важно подзарядить своих близких чем-то сладеньким и сделать это очень быстро.

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Тосты с медом и черникой по рецепту Фокуса можно приготовить всего за 5 минут из того, что есть у вас на кухне. Даже тесто не понадобится – возьмите просто вкусный хлеб или багет. Внутри хрустящего тоста, по нашему рецепту, скрывается нежная начинка из творожного сыра, меда и свежей черники.

Тосты с медом и черникой

Ингредиенты:

  • 8 кусочков хлеба для тостов (или кусочков багета);
  • 1/4 чашки (60 г) творожного сыра;
  • 2 столовые ложки (30 мл) меда;
  • 1/4 чашки (40 г) свежей черники;
  • 2 яйца;
  • 1/4 чашки (60 мл) молока;
  • 1/4 чайной ложки (1 г) корицы;
  • 1/4 чайной ложки (1 г) ванильного экстракта;
  • щепотка соли;
  • 2 столовые ложки (30 г) сливочного масла;
  • мед или кленовый сироп.

В небольшой миске смешайте творожный сыр и мед до однородности. Разложите хлеб на четыре пары кусочков. На один кусочек из каждой пары нанесите по столовой ложке сырно-медовой смеси. Посыпьте сверху черникой и прикройте вторым кусочком хлеба, образуя бутерброд.

В другой миске взбейте яйца с молоком, корицей, ванилью и солью вилкой или венчиком. Погрузите каждый бутерброд в яичную смесь, обмакивая его со всех сторон.

Разогрейте большую сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло. Обжаривайте бутерброды по 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми.

Подавайте горячими с дополнительным медом или кленовым сиропом по желанию. Приятного аппетита!

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