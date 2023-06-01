Тости з медом та чорницею: приготування займе всього 5 хвилин
Вранці вся родина дуже поспішає, тому важливо підзарядити своїх близьких чимось солоденьким і зробити це дуже швидко.
Тости з медом та чорницею за рецептом Фокусу можна приготувати всього за 5 хвилин із того, що є у вас на кухні. Навіть тісто не знадобиться — просто візьміть смачний хліб або багет. Усередині хрусткого тосту, за нашим рецептом, ховається ніжна начинка з сиру, меду і свіжої чорниці.
Тости з медом та чорницею
Інгредієнти:
- 8 шматочків хліба для тостів (або шматочків багету);
- 1/4 чашки (60 г) сирного сиру;
- 2 столові ложки (30 мл) меду;
- 1/4 чашки (40 г) свіжої чорниці;
- 2 яйця;
- 1/4 чашки (60 мл) молока;
- 1/4 чайної ложки (1 г) кориці;
- 1/4 чайної ложки (1 г) ванільного екстракту;
- дрібка солі;
- 2 столові ложки (30 г) вершкового масла;
- мед або кленовий сироп.
У невеликій мисці змішайте сир і мед до однорідності. Розкладіть хліб на чотири пари шматочків. На один шматочок із кожної пари нанесіть по столовій ложці сирно-медової суміші. Посипте зверху чорницями та прикрийте другим шматочком хліба, утворюючи бутерброд.
В іншій мисці збийте яйця з молоком, корицею, ваніллю і сіллю виделкою або віночком. Занурить кожний бутерброд в яєчну суміш, вмочуючи його з усіх боків.
Розігрійте велику сковороду на середньому вогні та додайте вершкове масло. Обсмажуйте бутерброди по 3-4 хвилини з кожного боку, доки вони не стануть золотаво-коричневими.
Подавайте гарячими за додатковим медом або кленовим сиропом за бажанням. Смачного!
А ще ви можете спробувати приготувати шоколадний пиріг із бананом: дуже простий десерт для тих, хто поспішає.