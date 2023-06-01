Креветки в чесночном соусе: 15 минут и наслаждение готово

Есть креветки просто так – это зря тратить дорогой продукт. Поэтому предлагаем вам приготовить их особым способом.

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Креветки ценятся своим неповторимым вкусом и рецепт от Фокуса обязательно его подчеркнет. Вам нужно будет потратить всего 15 минут на приготовление креветок по нашему рецепту. Креветки обжариваются до золотистой корочки, а затем тушатся в ароматном соусе из масла, чеснока, лимонного сока и петрушки. Это блюдо подойдет пикантного ужина.

Креветки в чесночном соусе

Ингредиенты:

450 г очищенных креветок;

соль и черный перец по вкусу;

1/4 чашки (60 г) муки;

4 столовые ложки (60 г) сливочного масла;

4 зубчика чеснока, измельченных;

1/4 чашки (60 мл) лимонного сока;

2 столовые ложки (30 мл) воды;

2 столовые ложки (8 г) свежей петрушки, нарезанной.

Посолите и поперчите креветки по вкусу. Посыпьте мукой и обваляйте в ней, чтобы они были равномерно покрыты. В большой сковороде на средне-высоком огне разогрейте 2 столовые ложки сливочного масла и обжарьте креветки по 2-3 минуты с каждой стороны, или до того, как они станут розовыми и золотистыми. Переложите креветки на блюдо и накройте фольгой, чтобы они не остывали.

В той же сковороде на среднем огне разогрейте оставшееся сливочное масло и обжарьте чеснок, помешивая, около 1 минуты, или до того, как он начнет пахнуть. Добавьте лимонный сок и воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, помешивая, около 5 минут, или до того, как соус немного загустеет.

Верните креветки в сковороду и полейте соусом. Посыпьте петрушкой и перемешайте, чтобы все хорошо сочеталось.

Наслаждайтесь!

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