Креветки в часниковому соусі: 15 хвилин та насолода готова

Є креветки просто так — це даремно витрачати дорогий продукт. Тому пропонуємо вам приготувати їх особливим способом.

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Креветки цінуються своїм неповторним смаком і рецепт від Фокусу обов'язково його підкреслить. Вам потрібно буде витратити всього 15 хвилин на приготування креветок за нашим рецептом. Креветки обсмажуються до золотистої скоринки, а потім гасять в ароматному соусі з олії, часнику, лимонного соку і петрушки. Ця страва підійде пікантної вечері.

Креветки у часниковому соусі

Інгредієнти:

450 г очищених креветок;

сіль та чорний перець на смак;

1/4 чашки (60 г) борошна;

4 столові ложки (60 г) вершкового масла;

4 зубчики часнику, подрібнених;

1/4 чашки (60 мл) лимонного соку;

2 столові ложки (30 мл) води;

2 столові ложки (8 г) свіжої петрушки, нарізаної.

Посоліть і поперчіть креветки на смак. Посипте борошном і обваляйте в ній, щоб вони були рівномірно покриті. У великій сковороді на середньо-високому вогні розігрійте 2 столові ложки вершкового масла та обсмажте креветки по 2-3 хвилини з кожного боку, або до того, як вони стануть рожевими та золотистими. Перекладіть креветки на блюдо і накрийте фольгою, щоб вони не остигали.

У тій же сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло, що залишилося та обсмажте часник, помішуючи, близько 1 хвилини, або до того, як часник почне пахнути. Додайте лимонний сік та воду. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть, помішуючи, близько 5 хвилин, або до того, як соус трохи загусне.

Поверніть креветки в сковороду та полийте соусом. Посипте петрушкою і перемішайте, щоби все добре поєднувалося.

Насолоджуйтесь!

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