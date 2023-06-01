Хрустящие блины-паутинки: простой способ разнообразить привычное блюдо

При подаче такие блинчики можно полить медом.

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Любители блинчиков оценят форму и вкус блюда, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Приготовленные таким способом блинчики получаются не только хрустящими и вкусными, но и имеют оригинальный вид, имитирующий паутинку. Они буквально тают во рту и особенно вкусны с медом.

Хрустящие блины-паутинки

Ингредиенты:

пшеничная мука – 70 гр;

крахмал – 40 гр;

рисовая мука – 40 гр;

сахар – 50 гр;

яйцо – 1 шт;

молоко – 90 мл;

ванильный сахар – 8 гр;

растительное масло – 1,5 ст. л;

Способ приготовления:

Все сухие ингредиенты перемешать, добавить яйцо, молоко и масло и снова все хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Тесто перелить в кондитерский мешок. Сковороду разогреть и выливать на нее тесто в форме паутинки. Тесто наливать тонкой спиралью, а потом сделать произвольный рисунок. Главное, чтобы края блинчика были закрыты. Когда он подрумянится до золотистого цвета внизу, сразу же скрутить его в трубочку, чтобы готовое изделие держали форму. На сковороде диаметром 20 см получается 20-25 таких блинчиков.

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