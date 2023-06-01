Хрустящие блины-паутинки: простой способ разнообразить привычное блюдо
При подаче такие блинчики можно полить медом.
Любители блинчиков оценят форму и вкус блюда, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Приготовленные таким способом блинчики получаются не только хрустящими и вкусными, но и имеют оригинальный вид, имитирующий паутинку. Они буквально тают во рту и особенно вкусны с медом.
Хрустящие блины-паутинки
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 70 гр;
- крахмал – 40 гр;
- рисовая мука – 40 гр;
- сахар – 50 гр;
- яйцо – 1 шт;
- молоко – 90 мл;
- ванильный сахар – 8 гр;
- растительное масло – 1,5 ст. л;
Способ приготовления:
Все сухие ингредиенты перемешать, добавить яйцо, молоко и масло и снова все хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса без комочков.
Тесто перелить в кондитерский мешок. Сковороду разогреть и выливать на нее тесто в форме паутинки. Тесто наливать тонкой спиралью, а потом сделать произвольный рисунок. Главное, чтобы края блинчика были закрыты. Когда он подрумянится до золотистого цвета внизу, сразу же скрутить его в трубочку, чтобы готовое изделие держали форму. На сковороде диаметром 20 см получается 20-25 таких блинчиков.
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