Хрусткі млинці-павутинки: простий спосіб урізноманітнити звичну страву

При подачі такі млинці можна полити медом.

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Любителі млинців оцінять форму та смак страви, рецептом якої поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Приготовані таким способом млинці виходять не тільки хрусткими та смачними, але й мають оригінальний вигляд, що імітує павутинку. Вони буквально тануть у роті та особливо смачні з медом.

Хрусткі млинці-павутинки

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 70 г;

крохмаль – 40 г;

рисове борошно – 40 г;

цукор – 50 г;

яйце – 1 шт;

молоко – 90 мл;

ванільний цукор – 8 г;

рослинна олія – 1,5 ст. л;

Спосіб приготування:

Усі сухі інгредієнти перемішати, додати яйце, молоко та олію і знову все добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса без грудочок.

Тісто перелити в кондитерський мішок. Сковороду розігріти та виливати на неї тісто у формі павутинки. Тісто наливати тонкою спіраллю, а потім зробити довільний малюнок. Головне, щоб краї млинця були закриті. Коли він підрум'яниться до золотистого кольору внизу, відразу ж скрутити його в трубочку, щоб готовий виріб тримав форму. На сковороді діаметром 20 см виходить 20-25 таких млинців.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати мереживні млинці.