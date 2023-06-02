Вместо шашлыка. Рецепт турецкого блюда адана-кебаб
Адана-кебаб – одно из самых популярных люд турецкой кухни и оно отлично сочетается со свежими овощами.
Если вам по душе восточная кухня, то вы точно должны попробовать адана-кебаб. Это турецкое блюдо, которое готовится из баранины с большим количеством специй и готовится, как шашлык, над горячими углями. Его обычно подают со свежими овощами и йогуртовым соусом. Фокус расскажет, как его приготовить.
Адана-кебаб
Ингредиенты:
- 500 г баранины без кости;
- 1 столовая ложка красного перца;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/4 чайной ложки перца чили;
- 1/4 чайной ложки кумина;
- 1/4 чайной ложки кориандра;
- 1/4 чайной ложки мяты;
- 4 шампура для кебаба.
Нарежьте баранину на кусочки и пропустите через мясорубку два раза. Или сразу можете взять готовый фарш.
Добавьте к мясу все специи и хорошо перемешайте руками.
Разделите фарш на четыре равные части и обмакните руки в воду.
Нанизывайте фарш на шампуры, равномерно распределяя его по всей длине и придавая цилиндрическую форму.
Обжаривайте кебабы на гриле или сковороде-гриль, переворачивая их каждые несколько минут, до золотистой корочки.
Подавайте адана-кебаб горячими с лавашом и овощами.
Также приготовьте вкуснейший соус из йогурта и чеснока. Он отлично сочетается с мясными и овощными блюдами.
Соус из йогурта и чеснока
Ингредиенты:
- 1 стакан несладкого йогурта;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец черного молотый;
- 2 столовые ложки зелени укропа или мяты
Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Мелко нарежьте зелень. В миске смешайте йогурт, чеснок, соль, перец и зелень. Можно добавить немного лимонного сока.
Если вам нравится восточная кухня, на десерт попробуйте приготовить баклаву. Это блюдо из теста, орехов и меда готовили еще в древней Ассирии.