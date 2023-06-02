Замість шашлику. Рецепт турецької страви адана-кебаб

Адана-кебаб — одне з найпопулярніших людей турецької кухні і воно добре поєднується зі свіжими овочами.

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Якщо вам до душі східна кухня, то ви повинні спробувати адана-кебаб. Це турецька страва, яка готується з баранини з великою кількістю спецій і готується, як шашлик, над гарячим вугіллям. Його зазвичай подають зі свіжими овочами та йогуртовим соусом. Фокус розкаже, як його приготувати.

Адана-кебаб

Інгредієнти:

500 г баранини без кістки;

1 столова ложка червоного перцю;

1 чайна ложка солі;

1/4 чайної ложки перцю чилі;

1/4 чайної ложки куміну;

1/4 чайної ложки коріандру;

1/4 чайної ложки м'яти;

4 шампури для кебаба.

Наріжте баранину на шматочки та пропустіть через м'ясорубку двічі. Або одразу можете взяти готовий фарш.

Додайте до м'яса всі спеції та добре перемішайте руками.

Розділіть фарш на чотири рівні частини і вмочіть руки у воду.

Нанизуйте фарш на шампури, рівномірно розподіляючи по всій довжині і надаючи циліндричну форму.

Обсмажуйте кебаби на грилі або сковороді-гриль, перевертаючи їх кожні кілька хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте адана-кебаб гарячими з лавашем та овочами.

Також приготуйте смачний соус із йогурту та часнику. Він відмінно поєднується з м'ясними та овочевими стравами.

Соус з йогурту та часнику

Інгредієнти:

1 склянка несолодкого йогурту;

2 зубчики часнику;

сіль, перець чорного меленого;

2 столові ложки зелені кропу чи м'яти

Очистить часник і пропустіть через прес. Дрібно наріжте зелень. У мисці змішайте йогурт, часник, сіль, перець та зелень. Можна додати трохи лимонного соку.

Якщо вам подобається східна кухня, на десерт спробуйте приготувати баклаву. Цю страву з тіста, горіхів та меду готували ще у давній Ассирії.