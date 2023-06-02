Вкусней, чем в сувенирной лавке. Рецепт идеального рахат-лукума

Это лакомство известно по всему миру и именно его обычно привозят в подарок из Турции.

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Рахат-лукум настолько известен, что уже стал синонимом чего-то сладкого и изысканного. Его часто покупают в качестве вкусного сувенира на Ближнем Востоке. Но его можно приготовить и на собственной кухне. Ведь хоть рахат-лукум и выглядит, как сложное блюдо, на самом деле, готовить его не так сложно. Нужно просто соблюдать пропорции и технологию. Фокус расскажет, как приготовить это лакомство.

Рахат-лукум

Ингредиенты:

2 стакана сахара;

1 стакан воды;

1/4 чайной ложки лимонной кислоты;

1 стакан крахмала кукурузного;

1/2 чайной ложки ароматизатора на выбор (ваниль, розовая вода, мята и т.д.);

1/2 стакана орехов на выбор (фисташки, миндаль, грецкий орех и т.д.);

Сахарная пудра для посыпки.

В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, воду и лимонную кислоту. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы сахар растворился. Снизьте огонь и варите без помешивания до достижения температуры 115 градусов по Цельсию (проверьте термометром для конфет или пробой на холодной воде).

В миске смешайте крахмал и еще одну щепотку лимонной кислоты. Постепенно добавляйте эту смесь в сироп, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Варите на слабом огне, помешивая деревянной ложкой, до загустения массы (около 40 минут).

Добавьте ароматизатор и орехи и хорошо перемешайте. Выложите массу в форму, выстланную пергаментной бумагой или смазанную маслом. Разровняйте поверхность и оставьте остывать на несколько часов или на ночь.

Посыпьте поверхность рахат-лукума сахарной пудрой и нарежьте на квадратики. Обваляйте каждый кусочек в сахарной пудре и сложите в банку или контейнер с крышкой.

Храните рахат-лукум в холодильнике до двух недель.

Также вы можете приготовить еще один известный восточный десерт – баклаву. Это блюдо готовят на Востоке с незапамятных времен из тонкого теста, меда и орехов.