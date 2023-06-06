Шедевр вкуса: рецепт песочного торта с меренгой "Пани Валевская" (видео)

Нежный и тающий во рту торт можно украсить ягодами клубники.

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Продолжая клубничную тему, не можем пройти мимо рецепта песочно-меренгового торта "Пани Валевская", в который тоже в качестве дополнения можно добавить эти ягоды. Своим рецептом этого десерта поделился кулинарный блогер Юрий Королев.

Прежде, чем рассказать, что нужно для торта и как его готовить, не можем обойти вниманием историю десерта. Он назван в честь аристократки Марии Валевской, которая в свое время была женой старшего польского графа. В нее влюбился французский император Наполеон и очень долго добивался внимания графини. Он писал ей длинные письма, полные любви и страсти, и наконец женщина сдалась и влюбилась. Она родила Наполеону сына, но быть вместе, да еще и в законном браке им было не суждено. Наполеон женился на австрийской эрцгерцогине Марии-Луизе, но от ребенка не отвернулся и у Валевской было все, что угодно. Затем она вторично вышла замуж за генерала Орнано.

Десерт, названный в ее честь, отображает насыщенную и полную нежности и любви жизнь графини.

Торт "Пани Валевская"

Ингредиенты:

Для коржа:

мука – 300 гр;

сливочное масло – 200 гр;

желтки – 4 шт;

сахар – 40 гр;

ванильный сахар – 10 гр;

разрыхлитель – 5 гр;

соль – щепотка.

Для безе:

белки – 4 шт;

соль – щепотка;

сахарная пудра – 150 гр;

крахмал – 1-2 ст. л.

Для крема:

яйцо – 2 шт;

сахар – 50 гр;

соль – щепотка;

крахмал – 40 гр;

молоко – 400 мл;

сливочное масло – 150 гр;

джем или варенье для смазки коржей;

орехи – по желанию.

Способ приготовления.

Сначала замешиваем тесто. Яйцо, соль и сахар взбить, ввести охлажденное растопленное масло, а затем – просеянную муку с разрыхлителем. Тесто получается в меру маслянистым, если будет рассыпаться, добавить 2-3 столовые ложки воды.

Убрать его в холодильник до остывания, затем раскатать в квадратные или круглые коржи толщиной приблизительно 5 мм. Выпекать их в духовке, разогретой до 180 градусов, 10 минут. Тесто должно быть сыроватым, бледным после печки. Затем его нужно смазать вареньем или джемом (лучше кисловатым) и выложить сверху слой из белков, взбитых до плотных пиков: в белки добавить щепотку соли, взбить до пены, затем ввести пудру. После образования пиков вмешать крахмал.

Тесто с вареньем и сырой меренгой сверху снова отравить в духовку на 30 минут при 150 градусах.

Пока коржи пекутся, делаем крем. Яйца взбить с солью, сахаром и крахмалом, затем ввести яичную массу в кипящее молоко и уварить крем на плите до густоты. Готовый крем накрыть пленкой в контакт и остудить. Чтобы довести остывший крем до готовности, его нужно добавить во взбитое сливочное масло миксером. Он получается очень устойчивым, без комочков.

Остывшие коржи смазать кремом и собрать торт. При желании можно добавить орехи, а верх украсить порезанной или целой клубникой. Есть можно сразу, но лучше охладить в холодильнике.

Ранее Фокус писал, как приготовить сладкие хачапури с клубникой.