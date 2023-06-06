Шедевр смаку: рецепт пісочного торта з меренгою "Пані Валевська" (відео)
Ніжний торт, що тане в роті, можна прикрасити ягодами полуниці.
Продовжуючи полуничну тему, не можемо пройти повз рецепт пісочно-меренгового торта "Пані Валевська", в який також як доповнення можна додати ці ягоди. Своїм рецептом десерту поділився кулінарний блогер Юрій Корольов.
Перш ніж розповісти, що потрібно для торта і як його готувати, не можемо залишити без уваги історію десерту. Його назвали на честь аристократки Марії Валевської, яка свого часу була дружиною старшого польського графа. У неї закохався французький імператор Наполеон і дуже довго добивався уваги графині. Він писав їй довгі листи, сповнені любові та пристрасті, і нарешті жінка здалася та закохалася. Вона народила Наполеону сина, але бути разом, та ще й у законному шлюбі їм не судилося. Наполеон одружився з австрійською ерцгерцогинею Марією-Луїзою, але від дитини не відвернувся, й у Валевської було все, що завгодно. Потім вона вдруге вийшла заміж за генерала Орнано.
Десерт, названий на її честь, відображає насичене та повне ніжності й любові життя графині.
Торт "Пані Валевська"
Інгредієнти :
Для коржа:
- борошно – 300 г;
- вершкове масло – 200 г;
- жовтки – 4 шт.;
- цукор – 40 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- розпушувач – 5 г;
- сіль – дрібка.
Для безе:
- білки – 4 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукрова пудра – 150 г;
- крохмаль – 1-2 ст. л.
Для крему:
- яйце – 2 шт;
- цукор – 50 г;
- сіль — щіпка;
- крохмаль – 40 г;
- молоко – 400 мл;
- вершкове масло – 150 г;
- джем або варення для змащування коржів;
- горіхи – за бажанням.
Спосіб приготування.
Спочатку замішуємо тісто. Яйце, сіль і цукор збити, ввести охолоджене розтоплене масло, а потім просіяне борошно з розпушувачем. Тісто виходить досить маслянистим, якщо розсипатиметься, додати 2-3 столові ложки води.
Прибрати його в холодильник до остигання, потім розкачати в квадратні або круглі коржі товщиною приблизно 5 мм. Випікати їх у духовці, розігрітій до 180 градусів, 10 хвилин. Тісто має бути сируватим, блідим після духовки. Потім його потрібно змастити варенням або джемом (краще кислуватим) і викласти зверху шар з білків, збитих до щільних піків: додати в білки дрібку солі, збити до піни, потім ввести пудру. Після утворення піків ввести крохмаль.
Тісто з варенням та сирою меренгою зверху знову отруїти в духовку на 30 хвилин при 150 градусах.
Поки коржі печуться, робимо крем. Яйця збити із сіллю, цукром та крохмалем, потім ввести яєчну масу в кипляче молоко й уварити крем на плиті до густини. Готовий крем накрити плівкою в контакт та остудити. Щоб довести остиглий крем до готовності, його потрібно додати до збитого вершкового масла міксером. Він виходить дуже стійким, без грудочок.
Охолоджені коржі змастити кремом і зібрати торт. За бажання можна додати горіхи, а верх прикрасити порізаною або цілою полуницею. Їсти можна відразу, але краще охолодити у холодильнику.
Раніше Фокус писав, як приготувати солодкі хачапурі із полуницею.