Сплошная нежность: рецепт клубничного чизкейка

Для этого чизкейка не требуется подушка из печенья или коржей.

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Пока сезон клубники в самом разгаре, советуем не терять времени и насладиться вкусом этой ягоды на полную. Сегодня предлагаем приготовить чизкейк с клубникой по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Он получится невероятно нежным, с ярким вкусом клубники и не потребует особых усилий в приготовлении.

Чизкейк с клубникой

Ингредиенты:

творог обезжиренный – 400 гр;

клубника – 70 гр;

молоко – 200 мл;

желатин – 15 гр;

какао – 30 гр;

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Желатин развести в горячей воде, хорошо размешать и оставить набухать на 20 минут.

Творог сложить в чашу миксера, добавить половину молока, сахар, какао, хорошо все взбить до однородного состояния.

Набухший желатин растопить на водяной бане вместе с оставшимся молоком. Добавить эту смесь к творожной массе и хорошо взбить до однородного состояния.

Добавить к творожной массе мелко нарезанную клубнику, хорошо перемешать.

Для чизкейка взять разъемную форму, по краям которой разложить разрезанную наполовину клубнику (срезом наружу), после чего вылить творожную массу.

Оставить чизкейк в холодильнике минимум на шесть часов, после чего аккуратно вынуть его из формы, переложить на блюдо и украсить клубникой.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный торт с клубникой.