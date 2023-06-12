Суцільна ніжність: рецепт полуничного чизкейка

Для цього чизкейка не потрібна подушка з печива чи коржів.

Related video

Поки сезон полуниці у самому розпалі, радимо не гаяти часу і насолодитися смаком цієї ягоди на повну. Сьогодні пропонуємо приготувати чизкейк із полуницею за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Він вийде неймовірно ніжним, з яскравим смаком полуниці і не вимагатиме особливих зусиль у приготуванні.

Чизкейк із полуницею

Інгредієнти:

сир знежирений – 400 г;

полуниця – 70 г;

молоко – 200 мл;

желатин – 15 г;

какао – 30 г;

цукор – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Желатин розвести у гарячій воді, добре розмішати та залишити набрякати на 20 хвилин.

Сир скласти в чашу міксера, додати половину молока, цукор, какао, добре збити все до однорідного стану.

Набряклий желатин розтопити на водяній бані разом з молоком, що залишилося. Додати цю суміш до сирної маси та добре збити до однорідного стану.

Додати до сирної маси дрібно нарізану полуницю, добре перемішати.

Для чизкейка взяти роз'ємну форму, по краях якої розкласти полуницю, розрізану навпіл (зрізом назовні), після чого вилити сирну масу.

Залишити чизкейк у холодильнику мінімум на шість годин, після чого акуратно вийняти його з форми, перекласти на блюдо та прикрасити полуницею.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадний торт із полуницею.