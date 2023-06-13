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Еда

Удивите гостей: рецепт закуски "Хвост павлина"

закуска, хвост павлина, быстрая закуска

Такая закуска выглядит очень эффектно и никого не оставит равнодушным.

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Если не знаете, чем быстрым, вкусным и оригинальным украсить стол к приходу гостей, закуска "Хвост павлина" – то, что удивит их не только вкусом, но и оформлением. Рецептом этого блюда поделились на канале "Рецепты каждый день".

Закуска "Хвост павлина"

Ингредиенты:

  • баклажаны – 300 гр;
  • огурцы – 200 гр;
  • помидоры – 150 гр;
  • сыр – 150 гр;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • маслины – 10 шт;
  • мука – 20 гр;
  • майонез – 70 гр;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать наискосок, кольцами шириной в сантиметр. Посыпать солью, перемешать и оставить на 15 минут. Затем хорошо промыть и обсушить. Обвалять в муке. Сковороду с маслом разогреть, выложить баклажаны и обжарить до золотистого цвета с двух сторон.

Сыр натереть на средней терке. Добавить майонез, чеснок, выдавленный через пресс, все перемешать. Огурцы нарезать наискосок, тонкими кольцами. Помидоры и маслины также нарезать тонкими кольцами. На баклажаны выложить сырную начинку.

Украсить ломтиками помидоров, огурцов и маслин. Готовые баклажаны выложить в форме хвоста павлина на большое блюдо.

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