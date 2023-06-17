Идеально для завтрака. Рецепт клубничных оладий
Сейчас сезон клубники, так что можно радовать себя вкусными блюдами с этой ягодой.
Оладьи – это лучший выбор к завтраку. Их можно быстро приготовить и подавать с джемом, медом, йогуртом, или свежими ягодами и фруктами. А можно сразу приготовить оладьи с клубникой. Главное, взять густой вкусный кефир и выбрать клубнику послаще.
Рецептом вкусных оладушек поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский.
Клубничные оладьи
Ингредиенты:
- 170 г кефира;
- 80 г клубника;
- 1 маленькое яйцо;
- 140 муки;
- 45 г сахара;
- 6 г разрыхлитель.
Для соуса:
- 150 г клубники;
- 25 г сахара;
- капля лимонного сока.
Смешайте в глубокой миске кефир и клубнику. И взбейте блендером до однородной консистенции.
Добавьте сахар и яйцо и перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Тесто должно получится по консистенции, как густая сметана.
Нагрейте сковороду и добавьте растительное масло без запаха. Хотя, если взять кокосовое масло, то оладушки приобретут вкусный аромат. Так что, выбор за вами.
Выкладывайте оладушки на сковороду столовой ложкой и обжаривайте с двух сторон. Учтите, они очень быстро готовятся, так что, следите, чтоб не подгорели.
А теперь приготовьте вкусный соус к оладьям. Прогрейте клубнику в сотейнике с лимонным соком и сахаром почти до кипения.
Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом и подавайте. Можно добавить взбитые сливки, или несладкий йогурт. Можно даже добавить мороженое.
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