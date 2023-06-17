Ідеально для сніданку. Рецепт полуничних оладок

Зараз сезон полуниці, тож можна тішити себе смачними стравами з цією ягодою.

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Оладки — це найкращий вибір до сніданку. Їх можна швидко приготувати та подавати з джемом, медом, йогуртом, або свіжими ягодами та фруктами. А можна відразу приготувати оладки з полуницею. Головне, взяти густий смачний кефір і вибрати солодку полуницю.

Рецептом смачних оладок поділився відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.

Полуничні оладки

Інгредієнти:

170 г кефіру;

80 г полуниці;

1 маленьке яйце;

140 борошна;

45 г цукру;

6 г розпушувача.

Для соусу:

150 г полуниці;

25 г цукру;

кілька крапель лимонного соку.

Змішайте в глибокій мисці кефір і полуницю. І збийте блендером до однорідної консистенції.

Додайте цукор та яйце і перемішайте. Додайте борошно та розпушувач. Тісто повинне вийти за консистенцією, як густа сметана.

Нагрійте сковороду і додайте олію без запаху. Хоча, якщо взяти кокосове масло, то оладки набудуть смачного аромату. Тож вибір за вами.

Викладайте оладки на сковороду столовою ложкою та обсмажуйте з обох боків. Майте на увазі, вони дуже швидко готуються, так що, стежте, щоб не підгоріли.

А тепер приготуйте смачний соус до оладок. Прогрійте полуницю в сотейнику з лимонним соком та цукром майже до кипіння.

Готові оладки полийте гарячим полуничним соусом та подавайте. Можна додати збиті вершки, або несолодкий йогурт. Можна навіть додати морозиво.

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