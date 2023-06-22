Старинная украинская кухня. Рецепт вкусных бандуряников из картошки

Это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить в духовке.

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Бандуряники – это блюдо из запеченной картошки. Оригинальное название пошло от этнографической группы лемков, которые на своем диалекте украинского называли картофель "бандурой".

Раньше это блюдо готовили в печи в горшках, теперь можно воспользоваться духовкой и любой жаростойкой емкостью. По сути, это запеченные в духовке деруны.

Кроме картофеля вам понравится твердый сыр и грибы, для приготовления нежного соуса. Грибы можно взять любые, какие есть под рукой. Вкусней всего, конечно, получится с лесными грибами, но подойдут шампиньоны или вешенки, которые есть в любом супермаркете. Рецептом этого старинного блюда поделилась шеф-повар Валентина Саенко.

Бандуряники

Ингредиенты:

картофель — 0,5 кг;

лук репчатый – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 3 ст. л.;

грибы – 250 г;

сметана – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

сыр твердый – 100 г;

соль, перец и зелень для подачи.

Картофель чистим, как и луковицу. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более крупной — чтобы блюдо получилось более вкусным.

Добавляем яйцо и муку. Солим и перчим. Жарим на сковороде, как обычные деруны. Можно жарить на смальце вместо растительного масла.

Когда они подрумянятся с обеих сторон, складываем в ту посуду, в которой будем запекать.

Далее готовим соус. Грибы чистим (если нужно) и нарезаем. Вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковороде. Добавляем грибы, через несколько минут чеснок, пропущенный через пресс, или мелко нарезанный. Жарим до румяности. В самом конце добавляем сметану и немного воды. В этот момент можно добавить немного тимьяна.

Через минуту снимаем с огня. Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сверху твердый сыр и запекаем 10-15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Бандуряники готовы.

Также вы можете приготовить панский дерун. Он отличается от обычных дерунов размерами и всякими вкусными добавками.