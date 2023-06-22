Старовинна українська кухня. Рецепт смачних бандуряників із картоплі

Це проста і смачна страва, яку можна приготувати в духовці.

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Бандуряники — це страва із запеченої картоплі. Оригінальна назва пішла від етнографічної групи лемків, які на своєму діалекті української називали картоплю "бандурою".

Раніше цю страву готували в печі в горщиках, тепер можна скористатися духовкою і будь-якою жаростійкою ємністю. По суті, це запечені в духовці деруни.

Крім картоплі вам сподобається твердий сир і гриби, для приготування ніжного соусу. Гриби можна взяти будь-які, які є під рукою. Найсмачніше, звісно, вийде з лісовими грибами, але підійдуть печериці або гливи, які є в будь-якому супермаркеті. Рецептом цієї старовинної страви поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко.

Бандуряники

Інгредієнти:

картопля — 0,5 кг;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

яйце — 1 шт;

борошно — 3 ст. л.;

гриби — 250 г;

сметана — 150 г;

часник — 2 зубчики;

сир твердий — 100 г;

сіль, перець і зелень для подачі.

Картоплю чистимо, як і цибулину. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більшій — щоб страва вийшла смачнішою.

Додаємо яйце та борошно. Солимо та перчимо. Смажимо на сковороді, як звичайні деруни. Можна смажити на смальці замість олії.

Коли вони підрум'яняться з обох боків, складаємо в той посуд, у якому будемо запікати.

Далі готуємо соус. Гриби чистимо (якщо потрібно) і нарізаємо. Другу цибулину нарізаємо півкільцями та смажимо на тій самій сковороді. Додаємо гриби, через кілька хвилин часник, пропущений через прес, або дрібно нарізаний. Смажимо до рум'яності. У самому кінці додаємо сметану і трохи води. У цей момент можна додати трохи чебрецю.

Через хвилину знімаємо з вогню. Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо зверху твердий сир і запікаємо 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Бандуряники готові.

Також ви можете приготувати панський дерун. Він відрізняється від звичайних дерунів розмірами та всілякими смачними добавками.