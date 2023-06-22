Старовинна українська кухня. Рецепт смачних бандуряників із картоплі
Це проста і смачна страва, яку можна приготувати в духовці.
Бандуряники — це страва із запеченої картоплі. Оригінальна назва пішла від етнографічної групи лемків, які на своєму діалекті української називали картоплю "бандурою".
Раніше цю страву готували в печі в горщиках, тепер можна скористатися духовкою і будь-якою жаростійкою ємністю. По суті, це запечені в духовці деруни.
Крім картоплі вам сподобається твердий сир і гриби, для приготування ніжного соусу. Гриби можна взяти будь-які, які є під рукою. Найсмачніше, звісно, вийде з лісовими грибами, але підійдуть печериці або гливи, які є в будь-якому супермаркеті. Рецептом цієї старовинної страви поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко.
Бандуряники
Інгредієнти:
- картопля — 0,5 кг;
- цибуля ріпчаста — 2 шт;
- яйце — 1 шт;
- борошно — 3 ст. л.;
- гриби — 250 г;
- сметана — 150 г;
- часник — 2 зубчики;
- сир твердий — 100 г;
- сіль, перець і зелень для подачі.
Картоплю чистимо, як і цибулину. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більшій — щоб страва вийшла смачнішою.
Додаємо яйце та борошно. Солимо та перчимо. Смажимо на сковороді, як звичайні деруни. Можна смажити на смальці замість олії.
Коли вони підрум'яняться з обох боків, складаємо в той посуд, у якому будемо запікати.
Далі готуємо соус. Гриби чистимо (якщо потрібно) і нарізаємо. Другу цибулину нарізаємо півкільцями та смажимо на тій самій сковороді. Додаємо гриби, через кілька хвилин часник, пропущений через прес, або дрібно нарізаний. Смажимо до рум'яності. У самому кінці додаємо сметану і трохи води. У цей момент можна додати трохи чебрецю.
Через хвилину знімаємо з вогню. Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо зверху твердий сир і запікаємо 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Бандуряники готові.
Також ви можете приготувати панський дерун. Він відрізняється від звичайних дерунів розмірами та всілякими смачними добавками.