Сыр сулугуни всего из трех ингредиентов: быстрый рецепт популярного блюда

На приготовление такого сыра уйдет совсем немного времени.

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Вряд ли кто-то хоть раз в жизни не пробовал сыр сулугуни в косичках или кусочками. Сулугуни – это рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Он имеет чистый кисломолочный, умеренно соленый вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Благодаря своему вкусу, сулугуни пользуется заслуженной популярностью. Его добавляют в выпечку, салаты и закуски, подают отдельно, с фруктами, виноградом, овощами и зеленью. А еще его очень легко приготовить в домашних условиях, использовав всего три ингредиента. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Ирина Новикова.

Сыр сулугуни из трех ингредиентов

Ингредиенты:

молоко – 1 литр;

сметана – 200 мл;

яйца – 3 шт;

соль, специи зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

В молоко добавить соль и закипятить. Соединить яйца и сметану, взбивать не нужно, достаточно просто перемешать.

Сметанно-яичную смесь тоненькой струей налить в кипящее молоко. По вкусу насыпать специи и зелень. После закипания варить, постоянно помешивая, минуты четыре. Должны образоваться крупные хлопья.

Процедить, используя марлю. Когда сыр остынет, чуть-чуть его отжать, а затем положить под гнет. После остывания сыр сулугуни отправить в холодильник.

Ранее Фокус писал, как в домашних условиях приготовить крем-сыр "Филадельфия".