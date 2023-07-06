Самые нежные рыбные котлеты: пошаговый рецепт

Котлеты из рыбы приятно разнообразят летнее меню.

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Рыбные котлеты можно готовить разными способами: с панировочными сухарями, булкой, замоченной в молоке, или же с манкой и картофельным пюре.

Так котлеты получаются особенно нежными и с хрустящей корочкой. Вкусным рецептом рыбных котлет поделились на кулинарном сайте Picante Cooking.

Готовить такие рыбные котлеты можно практически из любого филе не жирной рыбы, как морской, так и пресноводной. Оптимально использовать филе хека.

Очень важно тщательно обвалять котлеты в панировочных сухарях, для этого должно быть их достаточное количество. И не забывайте, перед тем как выкладывать котлеты на сковороду, нужно хорошо разогреть масло, иначе котлеты впитают слишком много жира.

Нежные рыбные котлеты

Ингредиенты:

500 грамм рыбного филе без кожи;

2 средние картофелины;

2 ст. л. манки;

1 яйцо;

1 луковица;

1 ч. л. соли;

1/4 пучка укропа, мелко порезать;

панировочные сухари;

растительное масло для жарки.

Картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре.

Лук очистите и крупно порежьте. Потом забросьте в блендер и хорошо измельчите. Добавьте рыбное филе и соль и перемешайте до однородности.

Добавьте толченый картофель, яйцо и манку и еще раз перемешайте. Добавьте укроп и перемешайте все лопаткой.

Из полученной массы сформируйте рыбные котлеты и щедро обваляйте их в сухарях, выложите на чистую тарелку.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Жарьте рыбные котлеты порциями, но не кладите слишком много, чтобы они обжаривались равномерно.

Готовые рыбные котлеты выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Подавайте рыбные котлеты горячими с легким овощным салатом. Например, вы можете приготовить вкусный греческий салат. Но это не тот салат, о котором знают абсолютно все.