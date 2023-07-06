Сезонная выпечка: рецепт пирога с черешней

В этом пироге есть не только ягодная прослойка, но и слой творога, что делает его очень вкусным.

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Если вам нравится черешня и творожные запеканки, то этот пирог точно придется вам по душе. Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Саенко. Рецепт рассчитан на форму диаметром 18 см.

Пирог с черешней

Для теста:

мука 300 г;

сливочное масло 150 г;

сахар 50 г;

щепотка соли;

сода 0,5 ч. л.

Для творожного слоя:

творог 500 г;

три яйца;

сахар 100 г;

ванильный сахар.

Для черешневой прослойки:

черешня 300 г;

сахар 50 г;

кукурузный крахмал 5 г.

Для начала готовим тесто. Смешиваем в миске все ингредиенты кроме масла. Холодное сливочное масло натираем на терке. Можно перед этим закинуть его в заморозку на 10-15 минут, чтобы было проще натирать. Добавляем его к остальным ингредиентам и перетираем их руками в крошку. Делаем это быстро, чтобы масло не начало таять и прилипать к рукам.

По консистенции масса должна быть как мокрый песок. При сжатии держать форму, но при касании рассыпаться. Ставим тесто в холодильник.

А теперь подготавливаем творог и черешню. Творог вместе с сахаром, ванилью и яйцами просто перебиваем блендером в однородную массу.

Черешню чистим от косточек и провариваем с сахаром на медленном огне. Она пустит сок и будет вариться в собственном соку. Когда ягоды станут мягче, но еще будут держать форму, добавляем крахмал. Предварительно крахмал разводим в холодной воде, до состояния кашицы и заливаем в черешневый сироп, постоянно помешивая.

Духовку разогреваем до 180 градусов.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем большую часть теста, утрамбовав рукой. Сверху кладем творог и запекаем 30 минут. Нам нужно чтобы творог запекся.

Достаем пирог и сверху выкладываем черешню, а поверх нее — остальное тесто.

Снова ставим в духовку на 20 минут. Достаем пирог из духовки, охлаждаем и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь.

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