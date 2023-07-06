Сезонна випічка: рецепт пирога з черешнею

У цьому пирозі є не тільки ягідний прошарок, а й шар сиру, що робить його дуже смачним.

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Якщо вам подобається черешня і сирні запіканки, то цей пиріг точно припаде вам до душі. Рецептом поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко. Рецепт розрахований на форму діаметром 18 см.

Пиріг із черешнею

Для тіста:

борошно 300 г;

вершкове масло 150 г;

цукор 50 г;

дрібка солі;

сода 0,5 ч. л.

Для сирного шару:

сир 500 г;

три яйця;

цукор 100 г;

ванільний цукор.

Для черешневого прошарку:

черешня 300 г;

цукор 50 г;

кукурудзяний крохмаль 5 г.

Для початку готуємо тісто. Змішуємо в мисці всі інгредієнти, крім масла. Холодне вершкове масло натираємо на тертці. Можна перед цим закинути його в заморозку на 10-15 хвилин, щоб було простіше натирати. Додаємо його до решти інгредієнтів і перетираємо їх руками в крихту. Робимо це швидко, щоб масло не почало танути і прилипати до рук.

За консистенцією маса має бути як мокрий пісок. При стисненні тримати форму, але при торканні розсипатися. Ставимо тісто в холодильник.

А тепер готуємо сир і черешню. Сир разом із цукром, ваніллю та яйцями просто перебиваємо блендером в однорідну масу.

Черешню чистимо від кісточок і проварюємо з цукром на повільному вогні. Вона пустить сік і варитиметься у власному соку. Коли ягоди стануть м'якшими, але ще триматимуть форму, додаємо крохмаль. Попередньо крохмаль розводимо в холодній воді, до стану кашки і заливаємо в черешневий сироп, постійно помішуючи.

Духовку розігріваємо до 180 градусів.

Форму для випікання застеляємо пергаментом і викладаємо більшу частину тіста, утрамбувавши рукою. Зверху кладемо сир і запікаємо 30 хвилин. Нам потрібно, щоб сир запікся.

Дістаємо пиріг і зверху викладаємо черешню, а поверх неї — решту тіста.

Знову ставимо в духовку на 20 хвилин. Дістаємо пиріг із духовки, охолоджуємо і ставимо в холодильник на кілька годин, а краще на всю ніч.

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