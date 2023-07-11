Сметанник со вкусом чизкейка: интересный рецепт вкуснейшего десерта

Перед подачей сметанник можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами.

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Сочетание сметанника и чизкейка на выходе дает очень интересный и нежный вкус, который придется по вкусу всем сладкоежкам. Своим рецептом любимого десерта на новый лад поделилась известный кулинарный блогер Кристина Азизян. На его приготовление уйдет относительно немного времени, и такой сметанник получится даже у новичков.

Сметанник со вкусом чизкейка

Способ приготовления:

песочное печенье – 250 гр;

сливочное масло – 100 гр.

Для начинки:

сметана – 500 гр;

яйца – 3 шт;

сахар – 80-100 гр;

ванильный сахар – 1 упаковка;

крахмал или мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Печенье измельчить до мелкой крошки и добавить растопленное сливочное масло. Отправить эту смесь в форму, равномерно распределить и с помощью стакана сформировать бортики примерно пять сантиметров высотой. Форма должна быть со съемным кольцом, диаметром 18-20см. Отправить в холодильник.

Смешать все ингредиенты начинки до однородности. Залить сметанную начинку на основу и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.

Дать остыть и по возможности отправить в холодильник еще на 3-4 часа.

При подаче чизкейк можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадным топингом, украсить фруктами или ягодами.

Ранее Фокус писал, как приготовить сметанник со вкусом "Баунти".