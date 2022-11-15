Сметанник "Баунти": рецепт любимого десерта с новым вкусом
Сочетание кокоса и сметанного крема дает необычный вкус.
Любимый многими сметанник приобретет совершенно новый вкус, если в его состав добавить кокосовую стружку и несколько других ингредиентов, которые придадут знакомому десерту совершенно новій вкус. Как приготовить сметанник "Баунти" без выпечки и желатина, в своем блоге рассказала Валерия Велигура.
Сметанник "Баунти"
Ингредиенты:
- Песочное печенье – 450 гр;
- Сливочное масло – 180 гр.
Для начинки:
- Яйца – 2 шт;
- Сахар – 50 гр;
- Мука – 50 гр;
- Соль – щепотка;
- Сметана (от 20% жирности) – 400 гр;
- Сливочное масло – 100 гр;
- Сгущенное молоко – 100 гр;
- Кокосовая стружка – 100 гр.
Способ приготовления:
Печенье измельчить в блендере до состояния крошки. Высыпать его в глубокую миску, туда же добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Две трети полученной массы выложить в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой, сформировать основу сметанника и бортики, поставить в холодильник, чтобы масса охладилась.
Пока тесто в холодильнике, необходимо приготовить начинку. Яйца соединить с сахаром, мукой и солью. Добавить сметану и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая массу.
Полученную смесь остудить до комнатной температуры, после чего в течение нескольких минут сбивать миксером мягкое сливочное масло, добавить туда получившийся крем, сгущенку, кокосовую стружку и сбить до однородной массы. ⠀
Выложить начинку на основание сметанника, сверху посыпать крошкой, которая осталась от основы, и поставить десерт в холодильник на ночь.
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