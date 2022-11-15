Сметанник "Баунти": рецепт любимого десерта с новым вкусом

Сочетание кокоса и сметанного крема дает необычный вкус.

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Любимый многими сметанник приобретет совершенно новый вкус, если в его состав добавить кокосовую стружку и несколько других ингредиентов, которые придадут знакомому десерту совершенно новій вкус. Как приготовить сметанник "Баунти" без выпечки и желатина, в своем блоге рассказала Валерия Велигура.

Сметанник "Баунти"

Ингредиенты:

Песочное печенье – 450 гр;

Сливочное масло – 180 гр.

Для начинки:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 50 гр;

Мука – 50 гр;

Соль – щепотка;

Сметана (от 20% жирности) – 400 гр;

Сливочное масло – 100 гр;

Сгущенное молоко – 100 гр;

Кокосовая стружка – 100 гр.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в блендере до состояния крошки. Высыпать его в глубокую миску, туда же добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Две трети полученной массы выложить в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой, сформировать основу сметанника и бортики, поставить в холодильник, чтобы масса охладилась.

Пока тесто в холодильнике, необходимо приготовить начинку. Яйца соединить с сахаром, мукой и солью. Добавить сметану и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая массу.

Полученную смесь остудить до комнатной температуры, после чего в течение нескольких минут сбивать миксером мягкое сливочное масло, добавить туда получившийся крем, сгущенку, кокосовую стружку и сбить до однородной массы. ⠀

Выложить начинку на основание сметанника, сверху посыпать крошкой, которая осталась от основы, и поставить десерт в холодильник на ночь.

Напомним, как приготовить без выпечки чизкейк и торт "Наполеон".