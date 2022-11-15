Сметанник "Баунті": рецепт улюбленого десерту з новим смаком

Поєднання кокоса та сметанного крему дає незвичайний смак.

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Улюблений багатьма сметанник набуде абсолютно нового смаку, якщо до його складу додати кокосову стружку та кілька інших інгредієнтів, які додадуть знайомому десерту абсолютно новий смак. Як приготувати сметанник "Баунті" без випічки та желатину, у своєму блозі розповіла Валерія Велігура.

Сметанник "Баунті"

Складові:

Пісочне печиво — 450 г;

Вершкове масло — 180 г.

Для начинки:

Яйця — 2 шт.;

Цукор — 50 г;

Борошно — 50 г;

Сіль — щіпка;

Сметана (від 20% жирності) — 400 г;

Вершкове масло — 100 г;

Згущене молоко — 100 г;

Кокосова стружка — 100 г.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити у блендері до стану крихти. Висипати його в глибоку миску, туди ж додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати. Дві третини отриманої маси викласти в роз'ємну форму, застелену пергаментним папером, сформувати основу сметанника та бортики, поставити в холодильник, щоб охолодилася маса.

Поки тісто у холодильнику, необхідно приготувати начинку. Яйця з'єднати з цукром, борошном та сіллю. Додати сметану та варити на середньому вогні до загусання, постійно помішуючи масу.

Отриману суміш остудити до кімнатної температури, після чого протягом декількох хвилин збивати міксером м'яке вершкове масло, додати крем, згущене молоко, кокосову стружку і збити до однорідної маси. ⠀

Викласти начинку на основу сметанника, зверху посипати крихтою, що залишилася від основи, та поставити десерт у холодильник на ніч.

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