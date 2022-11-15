Чизкейк за 5 хвилин: покроковий рецепт

Якщо на порозі зненацька з'явилися гості, такий десерт — найкращий спосіб порадувати їх швидко та без зайвих зусиль.

Related video

Чизкейк — страва європейської та американської кухні. Це сировмісний десерт від сирної запіканки до суфле. Він дуже популярний, оскільки має ніжний смак і не залишає відчуття тяжкості. Приготувати його можна дуже швидко, витративши мінімум зусиль і отримавши відмінний результат. Рецептом швидкого чизкейка поділилися в блозі "Ваш кулінар".

Чизкейк за 5 хвилин

Складові:

Пісочне печиво — 50 г;

Вершкове масло — 10 гр.

Для начинки:

Вершковий сир чи домашній сир — 150 гр;

Яйце — 1 шт;

Цукор — 20 гр;

Сметана — 50 г;

Кукурудзяний крохмаль — 20 гр;

Дрібка солі.

Для топінгу:

Джем/варення/карамель/варене згущене молоко — 40 гр

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити в блендері до стану крихти, додати розтоплене масло та перемішати. Вершковий сир/домашній сир, яйце, цукор, сіль, сметану та крохмаль перебити блендером до однорідної консистенції.

У дві маленькі форми або кружки викласти основу з печива й добре утрамбувати. Зверху, майже до країв, залити начинкою. Поставити в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 3-5 хвилин. Прикрасити будь-яким топінгом. Десерт готовий.

Нагадаємо, як приготувати класичний чизкейк із бананом і кардамоном, а також полуничний чизкейк.