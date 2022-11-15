Чизкейк за 5 минут: пошаговый рецепт
Если на пороге неожиданно появились гости, такой десерт – лучший способ порадовать их быстро и без лишних усилий.
Чизкейк – блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле. Оно очень популярно, поскольку имеет нежный вкус и не оставляет ощущения тяжести. Приготовить его можно очень быстро, потратив минимум усилий и получив отличный результат. Рецептом быстрого чизкейка поделились в блоге "Ваш кулинар".
Чизкейк за 5 минут
Ингредиенты:
- Песочное печенье – 50 гр;
- Сливочное масло – 10 гр.
Для начинки:
- Сливочный сыр или сырный творог – 150 гр;
- Яйцо – 1 шт;
- Сахар – 20 гр;
- Сметана – 50 гр;
- Кукурузный крахмал – 20 гр;
- Щепотка соли.
Для топинга:
- Джем/варенье/карамель/вареная сгущенка – 40 гр.
Способ приготовления:
Печенье измельчить в блендере до состояния крошки, добавить растопленное масло и перемешать. Сливочный сыр/сырный творог, яйцо, сахар, соль, сметану и крахмал перебить блендером до однородной консистенции.
В две маленькие формочки или кружки выложить основу из печенья и хорошо утрамбовать. Сверху, почти до краев, залить начинкой. Поставить в микроволновку на максимальную мощность на 3-5 минут. Украсить любым топингом. Десерт готов.
Напомним, как приготовить классический чизкейк с бананом и кардамоном, а также клубничный чизкейк.