Чизкейк за 5 минут: пошаговый рецепт

Если на пороге неожиданно появились гости, такой десерт – лучший способ порадовать их быстро и без лишних усилий.

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Чизкейк – блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле. Оно очень популярно, поскольку имеет нежный вкус и не оставляет ощущения тяжести. Приготовить его можно очень быстро, потратив минимум усилий и получив отличный результат. Рецептом быстрого чизкейка поделились в блоге "Ваш кулинар".

Чизкейк за 5 минут

Ингредиенты:

Песочное печенье – 50 гр;

Сливочное масло – 10 гр.

Для начинки:

Сливочный сыр или сырный творог – 150 гр;

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 20 гр;

Сметана – 50 гр;

Кукурузный крахмал – 20 гр;

Щепотка соли.

Для топинга:

Джем/варенье/карамель/вареная сгущенка – 40 гр.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в блендере до состояния крошки, добавить растопленное масло и перемешать. Сливочный сыр/сырный творог, яйцо, сахар, соль, сметану и крахмал перебить блендером до однородной консистенции.

В две маленькие формочки или кружки выложить основу из печенья и хорошо утрамбовать. Сверху, почти до краев, залить начинкой. Поставить в микроволновку на максимальную мощность на 3-5 минут. Украсить любым топингом. Десерт готов.

Напомним, как приготовить классический чизкейк с бананом и кардамоном, а также клубничный чизкейк.