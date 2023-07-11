Сметанник зі смаком чізкейка: цікавий рецепт смачного десерту
Перед подачею сметанник можна посипати цукровою пудрою або прикрасити ягодами.
Поєднання сметанника і чізкейка на виході дає дуже цікавий і ніжний смак, який припаде до смаку всім ласунам. Своїм рецептом улюбленого десерту на новий лад поділилася відома кулінарна блогерка Крістіна Азізян. На його приготування піде відносно небагато часу, і такий сметанник вийде навіть у новачків.
Сметанник зі смаком чізкейка
Спосіб приготування:
- пісочне печиво — 250 г;
- вершкове масло — 100 г.
Для начинки:
- сметана — 500 г;
- яйця — 3 шт;
- цукор — 80-100 г;
- ванільний цукор — 1 упаковка;
- крохмаль або борошно — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Печиво подрібнити до дрібної крихти і додати розтоплене вершкове масло. Відправити цю суміш у форму, рівномірно розподілити і за допомогою склянки сформувати бортики приблизно п'ять сантиметрів заввишки. Форма має бути зі знімним кільцем, діаметром 18-20см. Відправити в холодильник.
Змішати всі інгредієнти начинки до однорідності. Залити сметанну начинку на основу і відправити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин.
Дати охолонути і за можливості відправити в холодильник ще на 3-4 години.
Під час подачі чізкейк можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадним топінгом, прикрасити фруктами чи ягодами.
Раніше Фокус писав, як приготувати сметанник зі смаком "Баунті" .