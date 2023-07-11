Сметанник зі смаком чізкейка: цікавий рецепт смачного десерту

Перед подачею сметанник можна посипати цукровою пудрою або прикрасити ягодами.

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Поєднання сметанника і чізкейка на виході дає дуже цікавий і ніжний смак, який припаде до смаку всім ласунам. Своїм рецептом улюбленого десерту на новий лад поділилася відома кулінарна блогерка Крістіна Азізян. На його приготування піде відносно небагато часу, і такий сметанник вийде навіть у новачків.

Сметанник зі смаком чізкейка

Спосіб приготування:

пісочне печиво — 250 г;

вершкове масло — 100 г.

Для начинки:

сметана — 500 г;

яйця — 3 шт;

цукор — 80-100 г;

ванільний цукор — 1 упаковка;

крохмаль або борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити до дрібної крихти і додати розтоплене вершкове масло. Відправити цю суміш у форму, рівномірно розподілити і за допомогою склянки сформувати бортики приблизно п'ять сантиметрів заввишки. Форма має бути зі знімним кільцем, діаметром 18-20см. Відправити в холодильник.

Змішати всі інгредієнти начинки до однорідності. Залити сметанну начинку на основу і відправити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин.

Дати охолонути і за можливості відправити в холодильник ще на 3-4 години.

Під час подачі чізкейк можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадним топінгом, прикрасити фруктами чи ягодами.

Раніше Фокус писав, як приготувати сметанник зі смаком "Баунті" .