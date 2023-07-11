Вкуснейшая выпечка: рецепт самого простого рассыпчатого пирога

Это традиционное блюдо итальянского города Тревизо. Там такой пирог обычно едят с красным вином.

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Пирог Фреголотта (fregolotta) — типичный десерт Marca Trevigiana, территории, которая простирается вокруг города Тревизо. Фреголотта — восхитительный в своей предельной простоте. Это блюдо крестьян, которые готовили его из продуктов, которые всегда были у них на кухне.

Его название происходит от термина "фрегола", что на венецианском диалекте означает крошку, и указывает на состав теста, состоящего из крупных крошек муки и сахара, пропитанных сливками.

Его также называют тортом розегота, от термина "розегар", что означает "грызть".

Как и большинство традиционных рецептов, он имеет множество вариаций: иногда в Фреголотту добавляют миндаль, фундук, сливочное масло и в некоторых случаях также яйца и цедру тертого лимона.

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Едят Фреголотту, ломая на большие куски и окуная в бокал вина с изюмом. Иногда его смачивают кофе, смазывают сверху кремом из маскарпоне и готовят что-то наподобие тирамису. Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Пирог Фреголотта на сковороде

Ингредиенты:

500 г муки;

150 г сахара;

1 чайная ложка соли;

250 мл свежих жидких сливок;

1 кусочек сливочного масла для смазывания сковороды.

Чтобы приготовить торт Фреголотта, начните просеивать муку с солью в большую миску, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Перелейте смесь в отдельную миску и подготовьте разъемную форму диаметром 24/26 см.

Затем смачивайте пальцы в сливках, и перетирайте муку с сахаром, стряхивая крошки прямо в форму. Повторяйте, пока не израсходуете всю смесь сухих ингредиентов. Затем равномерно распределите крошки по форме, не придавливая их, чтобы сохранить структуру.

Выпекайте в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около 1 часа или пока поверхность пирога не приобретет красивый золотистый цвет. Дайте пирогу Фреголотта полностью остыть.

Также вы можете приготовить вкуснейший малиновый тарт.