Надзвичайно смачна випічка: рецепт найпростішого розсипчастого пирога

Це традиційна страва італійського міста Тревізо. Там такий пиріг зазвичай їдять із червоним вином.

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Пиріг Фреголотта (fregolotta) — типовий десерт Marca Trevigiana, території, яка простягається навколо міста Тревізо. Фреголотта — чудовий у своїй граничній простоті. Це страва селян, які готували її з продуктів, які завжди були у них на кухні.

Його назва походить від терміна "фрегола", що венеціанським діалектом означає крихту, і вказує на склад тіста, що складається з великих крихт борошна і цукру, просочених вершками.

Його також називають тортом розегота, від терміна "розегар", що означає "гризти".

Як і більшість традиційних рецептів, він має безліч варіацій: подекуди до Фреголотти додають мигдаль, фундук, вершкове масло, а в деяких випадках також яйця та цедру тертого лимона.

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Їдять Фреголотту, ламаючи на великі шматки й занурюючи в келих вина з родзинками. Іноді його змочують кавою, змащують зверху кремом із маскарпоне і готують щось на зразок тірамісу. Рецепт було опубліковано на сайті Cucchiaio.

Пиріг Фреголотта на сковороді

Інгредієнти:

500 г борошна;

150 г цукру;

1 чайна ложка солі;

250 мл свіжих рідких вершків;

1 шматочок вершкового масла для змащування сковороди.

Щоб приготувати торт Фреголота, почніть просівати борошно з сіллю у велику миску, додайте цукор і добре перемішайте. Перелийте суміш в окрему миску і підготуйте роз'ємну форму діаметром 24/26 см.

Потім змочуйте пальці у вершках, і перетирайте борошно з цукром, струшуючи крихти прямо у форму. Повторюйте, поки не витратите всю суміш сухих інгредієнтів. Потім рівномірно розподіліть крихти по формі, не придавлюючи їх, щоб зберегти структуру.

Випікайте в заздалегідь розігрітій до 160 градусів духовці близько 1 години або поки поверхня пирога не набуде гарного золотистого кольору. Дайте пирогу Фреголота повністю охолонути.

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