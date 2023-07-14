Вкусно не только зимой: рецепт заготовки "Баклажаны в масле"

Это вкусная заготовка, которую можно приготовить на зиму, а можно приготовить и подать к гренкам, или макаронам, не дожидаясь зимы.

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Баклажаны в масле — это вкуснейшая заготовка, которой можно наслаждаться круглый год. И особенно зимой. Их можно подавать с гренками, подать в качестве закуски, или дополнить или любой гарнир, мясное, или рыбное блюдо. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Интересно, но по этому же рецепту можно приготовить артишоки и кабачки. Готовые овощи в масле, уже разложенные по банкам, нужно хранить в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и подождать не менее месяца, прежде чем употреблять их в пищу.

Открыв банку, также желательно поместить ее в холодильник, следя за тем, чтобы баклажаны всегда были покрыты маслом.

Баклажаны в масле

Ингредиенты:

1 кг длинных баклажанов;

оливковое масло;

свежие листья мяты;

крупная соль по вкусу;

несколько зубчиков чеснока;

красный перец чили;

1 литр белого уксуса;

1,5 литра воды.

Очистите баклажаны и нарежьте их полосками, затем положите в миску. Посыпьте их крупной солью и оставьте на 10 часов.

Затем отожмите выделившийся сок. Доведите воду и уксус до кипения (маринад должен быть ощутимо кислым) и варите баклажаны чуть более 2 минут. Дайте им остыть и снова отожмите.

Подготовьте ингредиенты для их заправки: чеснок, масло, мяту и перец чили.

Листики мяты оставьте как есть, чили порежьте колечками, чеснок, как вам больше нравится, но не слишком мелко.

Простерилизуйте стеклянные банки и разложите в них баклажаны. Наконец, добавьте оливковое масло, перец чили, чеснок и мяту. И хорошо закрутите банки. Отправьте в прохладное сухое место.

Также на зиму вы можете приготовить вкуснейшие маринованные перцы.