Смачно не тільки взимку: рецепт заготовки "Баклажани в олії"

Це смачна заготівля, яку можна приготувати на зиму, а можна приготувати і подати до грінок, чи макаронів, не чекаючи зими.

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Баклажани в олії — це дуже смачна заготовка, якою можна насолоджуватися цілий рік. І особливо взимку. Їх можна подавати з грінками, подати як закуску, або доповнити будь-який гарнір, м'ясну або рибну страву. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Цікаво, але за цим же рецептом можна приготувати артишоки та кабачки. Готові овочі в олії, вже розкладені по банках, потрібно зберігати в прохолодному, сухому місці, подалі від джерел тепла і почекати не менше місяця, перш ніж вживати їх у їжу.

Відкривши банку, також бажано помістити її в холодильник, стежачи за тим, щоб баклажани завжди були покриті олією.

Баклажани в олії

Інгредієнти:

1 кг довгих баклажанів;

оливкова олія;

свіже листя м'яти;

крупна сіль за смаком;

кілька зубчиків часнику;

червоний перець чилі;

1 літр білого оцту;

1,5 літра води.

Очистіть баклажани і наріжте їх смужками, потім покладіть у миску. Посипте їх великою сіллю і залиште на 10 годин.

Потім відіжміть сік, що виділився. Доведіть воду й оцет до кипіння (маринад має бути відчутно кислим) і варіть баклажани трохи більше 2 хвилин. Дайте їм охолонути і знову відіжміть.

Підготуйте інгредієнти для їхньої заправки: часник, олію, м'яту і перець чилі.

Листочки м'яти залиште як є, чилі поріжте кільцями, часник, як вам більше до вподоби, але не надто дрібно.

Простерилізуйте скляні банки та розкладіть у них баклажани. Нарешті, додайте оливкову олію, перець чилі, часник і м'яту. І добре закрутіть банки. Відправте в прохолодне сухе місце.

Також на зиму ви можете приготувати дуже смачні мариновані перці.