Пікантна заготівля. Рецепт смачних маринованих перців

Ця заготівля готується за лічені хвилини і спокійно стоїть до зими.

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Літо — чудовий час, щоб готувати на зиму смачні соління. І зараз, коли стали з'являтися солодкі перці, час заготовити кілька баночок на зиму.

Мариновані перці готуються легко і за лічені хвилини. Усе, що вам потрібно зробити, це точно слідувати крокам цього рецепта, щоб завжди мати готову заготівлю у себе на полиці, коли захочеться потішити себе смачненьким.

Не забудьте, що, маринуючи овочі, потрібно добре помити банки. Для цього вам знадобиться п'ять банок по 500 мл. А потім добре їх висушити, щоб не зіпсувати заготівлю.

Приготований за рецептом, опублікованим на сайті Cucchiaio, маринований перець можна зберігати до 8 місяців у сухому прохолодному місці. Ви можете подавати його окремо, зливаючи маринад, або використовувати в салатах чи складніших стравах.

Маринований перець

Інгредієнти:

по 3 кг червоного і жовтого перцю;

1 пучок базиліку;

1 літр білого винного оцту;

5 зубчиків часнику;

оливкова олія;

сіль, запашний перець.

Вимийте та висушіть перець. Невеликим ножем надріжте м'якоть навколо основи плодоніжки та видаліть її. Розділіть перець на невеликі скибочки та видаліть насіння і внутрішні волокна. Доведіть до кипіння велику кількість води, додайте дві жмені солі та кілька горошин запашного перцю і варіть 2-3 хвилини. Злийте воду і розкладіть скибочки перцю сушитися на чистих кухонних рушниках протягом 2-3 годин, час від часу перевертаючи їх по обидва боки, поки вони повністю не висохнуть.

Розкладіть перець по стерилізованих банках. Додайте нарізаний базилік і зубчик часнику в кожну банку. Влийте оцет, поки він повністю не покриє перець, додайте краплю олії. Щільно закрийте банки та дайте їм постояти близько місяця в сухому місці, захищеному від світла, перш ніж подавати до столу.

Також ви можете приготувати на зиму смачні помідори по-корейськи.