Заготовки на зиму: рецепт дивовижних помідорів по-корейськи

Помідори для цієї закрутки варто вибирати стиглі та пружні. Перестиглі овочі сюди не підходять.

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Літо в самому розпалі, овочів вдосталь на ринках і городах, а отже, настав час подумати про заготовки на зиму. Що може бути смачнішим за малосольні огірочки або соковиті помідорчики. Пропонуємо вам рецепт помідорів по-корейськи, які стануть окрасою будь-якого столу і значно поповнять зимові смачні запаси. Рецептом цієї заготовки поділилися в кулінарному блозі "Закатки на зиму".

Помідори по-корейськи

Інгредієнти:

помідори — 2 кг;

морквина середнього розміру — 4 шт;

болгарський перець — 5 шт;

рослинна олія — 100 г;

оцет (9%) — 100 г;

часник — 100 г;

гіркий перець — 1 шт;

сіль — 2 ст. л;

цукор — 100 г;

зелень петрушки та кропу.

Спосіб приготування:

Помідори, моркву, болгарський перець помити. Перець очистити від насіння, моркву — від шкірки. Помідори, якщо сливки, розрізати навпіл, а більші — на дольки. Помідори бажано брати не перестиглі.

Усі інші інгредієнти пропустити через м'ясорубку.

Помідори скласти шарами в стерилізовану банку, засипати перекрученими овочами, і так чергувати шари: помідори – овочевий фарш, до самого верху. Поставити банку в каструлю з киплячою водою, стерилізувати 20-25 хвилин з моменту закипання, після чого закатати кришкою й укутати до повного охолодження.

Помідори необхідно стерилізувати 20-25 хвилин у киплячій воді Фото: pro.zakatki/instagram

Раніше Фокус писав, як приготувати варення зі смородини без варіння.