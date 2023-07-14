Вкусно с рисом: рецепт курицы с пивом

Обычно с пивом готовят свиную рульку, но и курица получатся отлично.

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Курица в пиве — это очень простое в приготовлении мясное блюдо, которое настоятельно рекомендуется всем любителям хмельного аромата.

Есть много вариантов приготовления этого блюда, но на кулинарном сайте Farinadelmiosacco опубликовали самый простой и минималистичный способ приготовить куриную грудку в пиве.

Основополагающим элементом этого блюда является пиво, которое используется и для маринада и во время приготовления.

Вы можете использовать любое пиво, которое вам по вкусу. В оригинальном рецепте остановились на двухсолодовом светлом пиве, но это не эталон. В качестве гарнира к этому блюду рекомендуют запеченный картофель, или же простой вареный рис.

Курица в пиве

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

300 г двухсолодового светлого пива;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

2 штуки веточек розмарина;

оливковое масло;

соль, черный перец.

Сначала нарежьте 400 г куриных грудок на кусочки шириной 2-3 см. Переложите их в большую миску и посыпьте чайной ложкой соли без горки и чайной ложкой черного перца без горки. Затем хорошо обваляйте в специях мясо.

Затем возьмите две веточки розмарина и добавьте их к курице. Можно оборвать листики, чтобы аромат был более интенсивным.

Наконец, налейте в миску 300 г светлого пива. Мы использовали двухсолодовое пиво, но вы можете заменить его тем, что вам больше нравится. Выбор пива, очевидно, будет играть важную роль в этом блюде, так как от него будет зависеть окончательный вкус курицы.

Проверяем, чтобы пиво полностью покрыло кусочки курицы и отправляем все в холодильник отдохнуть минимум на 30 минут.

После того как куриное мясо замариновалось, можно переходить к приготовлению. Поставьте сковороду на плиту с каплей оливкового масла и разогрейте на среднем огне.

В горячее масло добавьте два очищенных и нарезанных кусочками зубчика чеснока. Обжаривайте их пару минут, пока они не отдадут аромат, а потом уберите.

Обжарьте кусочки курицы. Пока курица готовится, насыпьте в небольшую миску ложку кукурузного крахмала и добавьте ложку пива. Полностью растворите кукурузный крахмал при помощи вилки и отставьте в сторону. Как только кусочки курицы подрумянятся, влейте в сковороду пиво, которое вы использовали для маринада. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне.

Затем добавьте пиво в котором вы растворили крахмал. Соус в сковороде превратится в нежный вкусный крем. Если он вам кажется слишком густым, добавьте немного горячей воды. Готовьте еще пять минут, обязательно на слабом огне.

Наша курочка в пивном маринаде готова! Подавайте ее с любимым гарниром. Ранее Фокус рассказывал, как приготовить вкусный рис, который идеально подойдет к этому блюду.