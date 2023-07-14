Смачно з рисом: рецепт курки з пивом

Зазвичай із пивом готують свинячу рульку, але й курка вийде чудово.

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Курка в пиві — це дуже проста в приготуванні м'ясна страва, яка настійно рекомендується всім любителям хмільного аромату.

Є багато варіантів приготування цієї страви, але на кулінарному сайті Farinadelmiosacco опублікували найпростіший і наймінімалістичніший спосіб приготувати курячу грудку в пиві.

Основоположним елементом цієї страви є пиво, яке використовується і для маринаду, і під час приготування.

Ви можете використовувати будь-яке пиво, яке вам до смаку. В оригінальному рецепті зупинилися на двосолодовому світлому пиві, але це не еталон. Як гарнір до цієї страви рекомендують запечену картоплю, або ж простий варений рис.

Курка в пиві

Інгредієнти:

400 г курячого філе;

300 г двосолодового світлого пива;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

2 штуки гілочок розмарину;

оливкова олія;

сіль, чорний перець.

Спочатку наріжте 400 г курячих грудок на шматочки завширшки 2-3 см. Перекладіть їх у велику миску і посипте чайною ложкою солі без гірки та чайною ложкою чорного перцю без гірки. Потім добре обваляйте в спеціях м'ясо.

Потім візьміть дві гілочки розмарину і додайте їх до курки. Можна обірвати листочки, щоб аромат був інтенсивнішим.

Нарешті, налийте в миску 300 г світлого пива. Ми використовували двосолодове пиво, але ви можете замінити його тим, що вам більше подобається. Вибір пива, вочевидь, відіграватиме важливу роль у цій страві, оскільки від нього залежатиме остаточний смак курки.

Перевіряємо, щоб пиво повністю вкрило шматочки курки і відправляємо все в холодильник відпочити мінімум на 30 хвилин.

Після того як куряче м'ясо замаринувалося, можна переходити до приготування. Поставте сковорідку на плиту з краплею оливкової олії та розігрійте на середньому вогні.

У гарячу олію додайте два очищених і нарізаних шматочками зубчики часнику. Обсмажуйте їх кілька хвилин, поки вони не віддадуть аромат, а потім приберіть.

Обсмажте шматочки курки. Поки курка готується, насипте в невелику миску ложку кукурудзяного крохмалю і додайте ложку пива. Повністю розчиніть кукурудзяний крохмаль за допомогою виделки і відставте в сторону. Щойно шматочки курки підрум'яняться, влийте в сковорідку пиво, яке ви використовували для маринаду. Перемішайте, накрийте кришкою і готуйте на невеликому вогні.

Потім додайте пиво, в якому ви розчинили крохмаль. Соус у сковороді перетвориться на ніжний смачний крем. Якщо він вам здається занадто густим, додайте трохи гарячої води. Готуйте ще п'ять хвилин, обов'язково на слабкому вогні.

Наша курочка в пивному маринаді готова! Подавайте її з улюбленим гарніром. Раніше Фокус розповідав, як приготувати смачний рис, який ідеально підійде до цієї страви.