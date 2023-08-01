Торт "Три молока": как приготовить десерт, который тает во рту
Приготовление этого торта не требует разрезания на коржи, но от этого его вкус и сочность ничуть не страдают.
Торт "Три молока" – вкусный и интересный в приготовлении десерт. Его особенность в том, что торт не нужно разрезать на коржи. Готовый бисквит достаточно пропитать тремя видами молока, а верхушку украсить сливками. Как сделать такой десерт, рассказала кулинарный блогер Валерия Велигура.
Торт "Три молока"
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт;
- сахар – 180 гр;
- соль – щепотка;
- мука – 180 гр;
- разрыхлитель – 8 гр;
- растительное масло – 50 мл;
- молоко (можно топленое) – 250 мл;
- сливки (33%) – 250 мл;
- сгущенное молоко – 250 мл.
Для крема:
- сливочный сыр – 300 гр;
- сливки (33%) – 150 гр;
- сахарная пудра – 30 гр.
Способ приготовления:
В чашу миксера или глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и соль и все взбить в пышную массу. Туда же просеять муку, смешанную с разрыхлителем, добавить растительное масло и несколько минут взбивать на низких оборотах несколько минут, пока консистенция не станет однородной.
Тесто перелить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на час. Дать бисквиту остыть, не вынимая из формы.
Далее необходимо приготовить пропитку. Молоко, сливки и сгущенку хорошо перемешать.
Для крема взбить сливочный сыр, сливки и сахарную пудру до загустения.
В бисквитном корже сделать много проколов и постепенно вылить всю пропитку. Лучше поставить форму с бисквитом на ночь в холодильник.
Ножом пройтись по краю формы, достать корж, украсить верх кремом и ягодами.
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