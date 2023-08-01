Торт "Три молока": як приготувати десерт, що тане в роті
Приготування цього торта не вимагає розрізання на коржі, але від цього його смак і соковитість анітрохи не страждають.
Торт "Три молока" — смачний і цікавий у приготуванні десерт. Його особливість у тому, що торт не потрібно розрізати на коржі. Готовий бісквіт досить просочити трьома видами молока, а верхівку прикрасити вершками. Як зробити такий десерт, розповіла кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Торт "Три молока"
Інгредієнти:
- яйця — 6 шт;
- цукор — 180 г;
- сіль — щіпка;
- борошно — 180 г;
- розпушувач — 8 г;
- рослинна олія — 50 мл;
- молоко (можна топлене) — 250 мл;
- вершки (33%) — 250 мл;
- згущене молоко — 250 мл.
Для крему:
- вершковий сир — 300 г;
- вершки (33%) — 150 г;
- цукрова пудра — 30 г.
Спосіб приготування:
У чашу міксера або глибоку миску вбити яйця, додати цукор і сіль і все збити в пишну масу. Туди ж просіяти борошно, змішане з розпушувачем, додати олію та кілька хвилин збивати на низьких обертах кілька хвилин, поки консистенція не стане однорідною.
Тісто перелити у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на годину. Дати бісквіту охолонути, не виймаючи з форми.
Далі необхідно приготувати просочення. Молоко, вершки та згущене молоко добре перемішати.
Для крему збити вершковий сир, вершки і цукрову пудру до загустіння.
У бісквітному коржі зробити багато проколів і поступово вилити все просочення. Краще поставити форму з бісквітом на ніч у холодильник.
Ножем пройтися по краю форми, дістати корж, прикрасити верх кремом і ягодами.
Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Три шоколади".