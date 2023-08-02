Сытно, легко и быстро: рецепт салата за 5 минут

Благодаря овощам и курице салат получается легким и утоляет голод.

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Чтобы приготовить на обед что-то вкусное, сытное и аппетитное, не обязательно для этого тратить много времени. Жара не способствует усвоению тяжелых блюд, поэтому пора приготовить легкий и интересный салат по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян, который с успехом заменит меню из трех блюд, утолит голод и добавит энергии. На его приготовление у вас уйдет всего несколько минут.

Салат за пять минут

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт;

мелкие помидоры – 5-6 шт;

копченая курица – 200-300 гр;

сыр – 70 гр;

майонез или сметана – 1 ст. л;

сухарики – 70 гр;

соль и перец по желанию.

Способ приготовления:

Огурцы и помидоры помыть, огурцы можно очистить от кожуры, порезать кубиками. Копченую курицу порезать на кусочки, сыр натереть на терке. Все ингредиенты сложить в салатницу, добавить к ним сухарики, майонез или сметану, соль и перец – по вкусу и по желанию. Все хорошо перемешать, чтобы майонез (сметана) распределился равномерно. Такой салат можно подавать к столу сразу же, он не требует настаивания.

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