Ситно, легко і швидко: рецепт салату за 5 хвилин

Завдяки овочам і курці салат виходить легким і втамовує голод.

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Щоб приготувати на обід щось смачне, ситне й апетитне, не обов'язково для цього витрачати багато часу. Спека не сприяє засвоєнню важких страв, тому настав час приготувати легкий і цікавий салат за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян, який з успіхом замінить меню з трьох страв, вгамує голод і додасть енергії. На його приготування у вас піде всього кілька хвилин.

Салат за п'ять хвилин

Інгредієнти:

огірки — 2 шт;

дрібні помідори — 5-6 шт;

копчена курка — 200-300 г;

сир — 70 гр;

майонез або сметана — 1 ст. л;

сухарики — 70 г;

сіль і перець за бажанням.

Спосіб приготування:

Огірки та помідори помити, огірки можна очистити від шкірки, порізати кубиками. Копчену курку порізати на шматочки, сир натерти на тертці. Усі інгредієнти скласти в салатницю, додати до них сухарики, майонез або сметану, сіль і перець — за смаком і за бажанням. Усе добре перемішати, щоб майонез (сметана) розподілився рівномірно. Такий салат можна подавати до столу одразу ж, він не потребує настоювання.

Раніше Фокус писав, як приготувати на обід класичний угорський гуляш, якщо у вас все ж є час для кухні.