Ідеально на обід: рецепт класичного угорського гуляшу (відео)

Як гарнір можна подавати рис, картоплю, гречку.

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Гуляш — це національна страва угорців і чехів, яка являє собою шматочки яловичини або телятини, тушковані з копченим шпиком, цибулею, перцем і картоплею. Страва належить до категорії густих супів. Люблять її і в Україні. Особливо гарний він як ситний обід або вечеря. Пропонуємо приготувати класичний гуляш за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.

Гуляш

яловичина — 1 кг;

цибуля — 1-2 шт;

вершкове масло, соняшникова олія;

борошно — 1,5 ст. л;

томатна паста — 3 ст. л;

вода — 800-1000 мл;

сіль, перець — за смаком;

лавровий лист — 2-3 шт;

зелень (петрушка) — пучок.

Спосіб приготування:

На гарячу сковорідку викласти шматочок вершкового масла, туди ж додати олію. Цибулю почистити, порізати кубиками й обсмажити до м'якості на сковорідці.

М'ясо нарізати невеликими шматочками, обсмажувати протягом 20 хвилин, після чого підсипати борошно, перемішати і смажити ще п'ять хвилин. Залити томатною пастою, розведеною з водою.

Додати сіль, перець, лавровий лист за смаком, накрити кришкою і тушкувати на малому вогні півтори години, періодично помішуючи.

Готовий гуляш зняти з плити, посипати нарізаною зеленню і можна подавати з гарніром.

Раніше Фокус писав, як приготувати українську верещаку.