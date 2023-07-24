Ідеально на обід: рецепт класичного угорського гуляшу (відео)
Як гарнір можна подавати рис, картоплю, гречку.
Гуляш — це національна страва угорців і чехів, яка являє собою шматочки яловичини або телятини, тушковані з копченим шпиком, цибулею, перцем і картоплею. Страва належить до категорії густих супів. Люблять її і в Україні. Особливо гарний він як ситний обід або вечеря. Пропонуємо приготувати класичний гуляш за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.
Гуляш
- яловичина — 1 кг;
- цибуля — 1-2 шт;
- вершкове масло, соняшникова олія;
- борошно — 1,5 ст. л;
- томатна паста — 3 ст. л;
- вода — 800-1000 мл;
- сіль, перець — за смаком;
- лавровий лист — 2-3 шт;
- зелень (петрушка) — пучок.
Спосіб приготування:
На гарячу сковорідку викласти шматочок вершкового масла, туди ж додати олію. Цибулю почистити, порізати кубиками й обсмажити до м'якості на сковорідці.
М'ясо нарізати невеликими шматочками, обсмажувати протягом 20 хвилин, після чого підсипати борошно, перемішати і смажити ще п'ять хвилин. Залити томатною пастою, розведеною з водою.
Додати сіль, перець, лавровий лист за смаком, накрити кришкою і тушкувати на малому вогні півтори години, періодично помішуючи.
Готовий гуляш зняти з плити, посипати нарізаною зеленню і можна подавати з гарніром.
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