Суши в огурце: как приготовить привычное блюдо необычным способом (видео)

Изюминка блюда – его необычное оформление.

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Традиционное суши представляет собой маленькие лепешки с рисом и морепродуктами, которые изготавливаются руками. Блюдо японской кухни очень полюбилось украинцам, а благодаря смекалке и фантазии хозяек, приобрело очень разные формы: от ленивых суши до суши-торта. Блогер Кристина предлагает еще один необычный рецепт суши – в огурце. С виду они мало чем напоминают суши, однако на вкус получаются не менее интересными.

Суши в огурце

Ингредиенты:

рис круглозеристый – 150 гр;

вода – 175 гр;

рисовый уксус – 1 ст. л;

чипсы нори – 5 гр (1 упаковка);

творожный сыр;

крабовые палочки;

майонез;

соус шрирача;

слабосоленая красная рыба.

Способ приготовления.

Рис отварить. Как это правильно сделать, Фокус уже рассказывал. Заправить готовый рис рисовым уксусом и добавить нори. Перемешать все, как показано на видео.

Огурец разрезать вдоль пополам, убрать сердцевину, сделав "лодочку". Заполнить ее рисом, смазать сверху сыром, выложить на него крабовые палочки и рыбу. Получается очень вкусно, а необычный внешний вид блюда удивит ваших гостей.

Ранее Фокус писал, как приготовить суши-салат быстро и без лишних хлопот.